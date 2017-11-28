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Река Лена. Фото с сайта yakutiaphoto.com

Рыбаки Якутии смогут получить участки на реках

Конкурс по 25 рыбопромысловым участкам для промышленного рыболовства в Республике Саха (Якутия) организует Ленское теруправление Росрыболовства.

Заявки на конкурс принимаются до 23 января, в этот же день будут вскрыты конверты. Итоги торгов подведут 5 марта, с победителями заключат договоры на 10 лет.

Как сообщает корреспондент Fishnews, участки расположены на реках Оленек, Лена, Моторчуна, Алдан, Колыма, Буолкалаах, Индигирка. РПУ находятся в Булунском, Жиганском, Кобяйском, Усть-Алданском, Таттинском, Анабарском, Аллаиховском, Верхнеколымском, Среднеколымском, Нижнеколымском районах и городе Якутске. Объекты промысла – осетр, таймень, нельма, сиг, муксун, ряпушка, пелядь, чир, омуль, тугун, налим, щука, окунь, плотва, елец, язь, ленок, хариус и другие рыбы.

Fishnews
НазадМетки: росрыболовство

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