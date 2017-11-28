28 ноября 2017 года

Таможня ответит на вопросы о новом кодексе

12 декабря Дальневосточное таможенное управление проведет публичное обсуждение. Одной из тем станут положения нового Таможенного кодекса ЕАЭС.

Публичное обсуждение вопросов правоприменительной практики в рамках Консультативного совета организует ДВТУ. В мероприятии примет участие замруководителя ФТС России Тимур Максимов.

Обсуждение будет проводиться в режиме видеоконференцсвязи со всеми таможнями региона, поэтому принять участие можно в студии ближайшей таможни, рассказали Fishnews в пресс-службе ДВТУ.

Одним из вопросов станут положения Таможенного кодекса Евразийского экономического союза.

Новый таможенный кодекс должен вступить в силу с 1 января 2018 г. Цель документа – обеспечить единое таможенное регулирование в Евразийском экономическом союзе. Руководитель ДВТУ Юрий Ладыгин, рассказывая об изменениях для рыбопромышленников, остановился на оформлении тароупаковочных материалов и ввозе судов, отремонтированных за рубежом.

Fishnews