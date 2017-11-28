Таможня ответит на вопросы о новом кодексе

28 ноября 2017 года
Начальником Находкинской таможни назначен Константин Бондарев. Ранее он служил в таможенных органах в Хабаровске и Владивостоке.
24 ноября 2017 года
В Совете Федераций обсудили административные барьеры, препятствующие увеличению поставок российской рыбы и морепродуктов на внутренний рынок, и возможности для их устранения.
23 ноября 2017 года
Таможенный кодекс ЕАЭС позволяет рассчитывать на то, что вопрос отнесения тароупаковочных материалов к припасам будет урегулирован. О возможностях для этого рассказал начальник ДВТУ Юрий Ладыгин.
07 ноября 2017 года
Ассоциация производственных и торговых предприятий рыбного рынка подпишет новое соглашение о сотрудничестве с ФТС и усилит взаимодействие с Россельхознадзором по применению риск-ориентированного подхода при оформлении рыбы и рыбной продукции.
26 октября 2017 года
Европейская комиссия вынесла Вьетнаму официальное предупреждение в связи с недостаточными усилиями в борьбе с морским браконьерством. У республики есть полгода на решение выявленных проблем, иначе она лишится права поставлять свои уловы в ЕС.
Российские должностные лица пресекли ввоз из Казахстана 63 туш рыб осетровых видов. Сопроводительные документы о безопасности, качестве и происхождении рыбопродукции отсутствовали.
28 ноября 2017 года
Ученые уже не раз заявляли о смещении центров воспроизводства лососей на север. Дальневосточный научно-промысловый совет рекомендовал властям Хабаровского края, Магаданской области и Чукотки, а также теруправлениям Росрыболовства подготовить комплекс мер по повышению освоения лососевых ресурсов в удаленных районах.
Правительство внесло изменения в правила организации и проведения торгов на право пользования рыбоводными участками. Поправки касаются минимального объема изъятия, шага аукциона и т.д.
Специалисты Комиссии по рыболовству в северной части Тихого океана проведут встречи во Владивостоке с 4 по 8 декабря. Заседания технических рабочих групп будут посвящены оценке запасов скумбрии и сайры.
Дальневосточный научно-промысловый совет заявил о необходимости продолжить проработку вопросов, связанных с доставкой уловов в живом, свежем и охлажденном виде. Камчатский край, напомним, предложил предусмотреть в правилах рыболовства особые условия для таких судов.
Начальником Находкинской таможни назначен Константин Бондарев. Ранее он служил в таможенных органах в Хабаровске и Владивостоке.
Правительство утвердило для региональных органов госвласти правила распределения квот для организации любительского и спортивного рыболовства. Действовать новый порядок начнет с 1 апреля следующего года.
Коллегия ЕЭК рассмотрела вопрос о снижении до 0% от таможенной стоимости ставок ввозных пошлин Единого таможенного тарифа ЕАЭС на отдельные виды мороженых рыбы, рыбного филе, сурими, криля и моллюсков.
С начала 2018 г. в Соединенных Штатах вводятся новые правила ввоза для 13 видов рыбы и морепродуктов, в том числе трески и крабов. О том, какие данные должны будут предоставлять импортеры, рассказало Росрыболовство.
Конкурс по 25 рыбопромысловым участкам для промышленного рыболовства в Республике Саха (Якутия) организует Ленское теруправление Росрыболовства.
27 ноября 2017 года
Правительство РФ внесло изменения в Правила организации и проведения торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения договора пользования рыбоводным участком. Предусматривается, как организатор аукциона сможет поступать, если победитель уклонился от заключения договора.