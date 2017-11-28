28 ноября 2017 года

ЕАЭС готовится скорректировать пошлины на рыбный импорт

Коллегия ЕЭК рассмотрела вопрос о снижении до 0% от таможенной стоимости ставок ввозных пошлин Единого таможенного тарифа ЕАЭС на отдельные виды мороженых рыбы, рыбного филе, сурими, криля и моллюсков.

Принято решение об обнулении ставок на моллюски и антарктический криль. Мера будет действовать по 31 декабря 2019 г. включительно, рассказали Fishnews в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

Вопрос в отношении отдельных видов мороженых рыбы, рыбного филе, сурими будет вынесен на рассмотрение Совета ЕЭК, поскольку решение о снижении уровня тарифной защиты на эти виды продукции принимается на этой площадке.

«Снижение пошлин будет способствовать развитию рыбоперерабатывающей отрасли и повышению конкурентоспособности готовой продукции, выпускаемой в странах ЕАЭС, увеличению загрузки производственных мощностей по глубокой переработке рыбы и морепродуктов, наращиванию экспорта. Рост производства на предприятиях по глубокой переработке рыбы и морепродуктов позволит наполнить внутренний рынок продукцией высокого качества», – заявили в пресс-службе.

По данным ЕЭК, объем импорта отдельных видов рыбы, рыбного филе, моллюсков и мороженого сурими в 2016 г. составил 74,82 тыс. тонн на общую сумму 139,74 млн долларов, что несколько больше показателей 2015 г. (67 тыс. тонн на сумму 119,28 млн долларов). Основные поставщики – страны дальнего зарубежья.

Доля России в общем объеме импорта в 2016 г. составила 92,6%, Республики Беларусь – 6,6%, Республики Казахстан – 0,6%.

Напомним, что Единый таможенный тариф ЕАЭС – свод ставок ввозных таможенных пошлин, применяемых к товарам, ввозимым (ввезенным) на таможенную территорию союза из третьих стран. ЕТТ систематизирован в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности ЕАЭС.

Fishnews