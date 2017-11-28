28 ноября 2017 года

У Находкинской таможни – новый начальник

Начальником Находкинской таможни назначен Константин Бондарев. Ранее он служил в таможенных органах в Хабаровске и Владивостоке.

С 28 ноября начальником Находкинской таможни назначен Константин Бондарев. Новый руководитель родился 5 апреля 1966 г. в Хабаровске. Имеет два высших образования. Окончил Хабаровский государственный педагогический институт по специальности «Учитель истории, обществоведения, методист воспитательной работы», а также Российскую таможенную академию по специальности «Менеджер таможенного дела». В 1984 – 1986 гг. служил в Вооруженных силах СССР, сообщили Fishnews в пресс-службе Находкинской таможни.

Службу в таможенных органах начал в 1991 г. с должности инспектора Хабаровской таможни. С 2001 г. продолжил трудовой путь в экспертно-криминалистической службе, с 2011 г. – начальником экспертно-криминалистической службы регионального филиала Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления во Владивостоке. В 2015 г. назначен на должность заместителя начальника Хабаровской таможни.

Награжден медалями «За усердие», «За службу в таможенных органах» I, II и III степеней, «Дмитрий Бибиков», нагрудными знаками «Отличник таможенной службы» и «Ветеран таможенной службы».

Fishnews