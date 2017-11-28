28 ноября 2017 года

Ученые пяти стран сделают выводы по сайре и скумбрии

Специалисты Комиссии по рыболовству в северной части Тихого океана проведут встречи во Владивостоке с 4 по 8 декабря. Заседания технических рабочих групп будут посвящены оценке запасов скумбрии и сайры.

В столице Приморья соберутся ученые из России, Японии, Китая, Южной Кореи и Вануату – эти страны ведут промысел и мониторинг запасов скумбрии и сайры.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ТИНРО-Центра, основными задачами специалистов будут обмен данными научных наблюдений, промысловой статистики, обсуждение моделей и оценка состояния запасов скумбрии и сайры. Также члены комиссии рассмотрят возможные тенденции в динамике запасов.

Выводы специалистов будут использованы для рекомендаций научного комитета комиссии по управлению промыслом на ближайшие годы. Планируется, что очередное заседание Комиссии по рыболовству в северной части Тихого океана пройдет летом 2018 г. в Японии.

Fishnews