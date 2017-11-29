29 ноября 2017 года

Комиссия по инвестквотам получила алгоритм

Росрыболовство установило правила, по которым будет действовать комиссия, отвечающая за отбор проектов под инвестиционные квоты. В ее состав войдут представители различных ведомств.

Напомним, что отбором инвестпроектов по строительству судов и береговых заводов, претендующих на инвестквоты, должна заниматься специальная комиссия – из представителей Минсельхоза, Минпромторга, Минэкономразвития, Минвостокразвития, ФАС и самого федерального агентства, в должности не ниже заместителя министра или замруководителя.

Обеспечивать деятельность комиссии будет рабочая группа – из представителей тех же ведомств. Приказом Росрыболовства от 24 октября 2017 г. № 708 утвержден Порядок работы комиссии и рабочей группы.

Как сообщает корреспондент Fishnews, комиссия будет состоять из председателя, ответственного секретаря и членов. Состав должно утвердить Росрыболовство. При этом заседание комиссии будет считаться правомочным, только если в нем будут принимать участие все ее члены. Председателем будет глава Росрыболовства.

Рабочая группа формируется в составе председателя, его заместителя, ответственного секретаря и членов. Председателем рабочей группы должен являться ответственный секретарь рабочей группы. Кворум для рабочей группы иной – не менее 2/3 ее членов.

Рабочая группа должна рассматривать заявки на инвестквоты и другие документы. При этом между представителями ведомств распределяются обязанности за подготовку информации в заключении по соответствию полученных документов тем или иным требованиям.

При этом представители Минвостокразвития будут рассматривать заявления и осуществлять подготовку информации в заключении в отношении предприятий, рассчитывающих получить инвестквоты на Дальневосточном бассейне, а также в отношении заявителей, планирующих на территории ДФО.

В проекте описаны дальнейшие действия комиссии после получения заключений, в том числе при необходимости проведения аукциона на понижение.

Текст приказа Росрыболовства смотрите в рубрике «Официально» на сайте Fishnews.