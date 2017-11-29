29 ноября 2017 года

В Японии говорят о провале сайровой путины

Итоги сайрового промысла для Японии станут худшими с 1969 г., пишет газета Nikkei. Уловы настолько низкие, что цены на эту рыбу в Стране восходящего солнца выросли на 30 – 40% по сравнению с прошлым годом.

К 31 октября японские сайроловы добыли всего 46 тыс. тонн, а к окончанию путины вылов может не дотянуть до 52 тыс. тонн – результата 1969 г., отмечает газета Nikkei. В прошлом году было освоено 109 тыс. тонн, что стало минимальным результатом с 1976 г. (тогда было поймано 98 тыс. тонн). Уменьшился и средний вес рыбы: со 150 г в 2016 г. до 120 – 130 грамм в текущем году.

В результате выросла стоимость сайры. Так, на токийском рынке Цукидзи оптовые цены достигли порядка 500 иен (4,5 доллара) за килограмм. Nikkei со ссылкой на специалистов называет главными причинами сложившейся ситуации перелов и изменения температуры воды. Раньше промысел сайры был сосредоточен у побережья России и Японии, однако сейчас тайваньские и китайские суда начали ловить эту рыбу в открытом море, что могло сказаться на состоянии ресурса, отмечает японская газета.

Неудачной сайровая путина стала и для российских рыбаков. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, на 28 ноября добыча сайры отечественным флотом составила 6,3 тыс. тонн. Промысел почти завершен: 25 – 26 ноября подход очередного циклона заставил российских рыбопромышленников вновь увести суда в порты и, учитывая большие затраты на такие переходы, практически закончить лов.

Для сравнения: в прошлом году российские рыбаки добыли 14 тыс. тонн сайры, что расценивалось учеными как «сравнительно скромные» результаты, аналогичные уровню 2014 и 2009 гг. Эти годы считались неудачными, хотя уловы и превышали результаты откровенно провальных путин в 90-е, когда не добывалось и 10 тыс. тонн.

Fishnews