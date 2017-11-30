Правительство обновит перечень внутренних водных путей

30 ноября 2017 года
Сахалинские власти сообщили о планах правительства страны модернизировать три важных для экономики области пункта пропуска через госграницу. В их числе назван объект в селе Малокурильское на острове Шикотан.
29 ноября 2017 года
Проект по возрождению рыбокомбината «Островной» на острове Шикотан с момента создания ТОСЭР «Курилы» вступил в новую фазу. Что происходит сейчас с «Островным» и что комбинату ожидать в ближайшем будущем?
Правительство утвердило перечень госпрограмм, в которых должны формироваться разделы и (или) предоставляться сводная информация по опережающему развитию приоритетных территорий. В список вошла и программа развития рыбного хозяйства.
28 ноября 2017 года
Правительство внесло изменения в правила организации и проведения торгов на право пользования рыбоводными участками. Поправки касаются минимального объема изъятия, шага аукциона и т.д.
Дальневосточный научно-промысловый совет заявил о необходимости продолжить проработку вопросов, связанных с доставкой уловов в живом, свежем и охлажденном виде. Камчатский край, напомним, предложил предусмотреть в правилах рыболовства особые условия для таких судов.
Правительство утвердило для региональных органов госвласти правила распределения квот для организации любительского и спортивного рыболовства. Действовать новый порядок начнет с 1 апреля следующего года.
30 ноября 2017 года
Сахалинские власти сообщили о планах правительства страны модернизировать три важных для экономики области пункта пропуска через госграницу. В их числе назван объект в селе Малокурильское на острове Шикотан.
Власти Ненецкого автономного округа сформировали 24 новых участка для прибрежного, промышленного и традиционного рыболовства. РПУ расположены в акваториях Баренцева и Карского морей, а также на реках и озерах.
К 29 ноября российские пользователи освоили 4 млн 381,4 тыс. тонн водных биоресурсов – это на 2,5% выше уровня прошлого года. На предыдущей неделе отрыв был такой же.
29 ноября 2017 года
Представители ассоциаций аквакультуры Приморья провели во Владивостоке рабочее совещание с руководством Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора. Встреча была посвящена вопросам прохождения государственной экологической экспертизы (ГЭЭ).
У юго-западного побережья Байкала полицейские задержали микроавтобус, перевозивший около 400 кг омуля. Документов на ценный груз у водителя не оказалось.
Инициативы не перезакреплять доли квот вылова крабов на 15 лет по общим правилам, а также не выделять по этим объектам инвестиционные квоты вызвали бурную реакцию в отрасли. Не остались в стороне и руководители рыбацких регионов.
Проект по возрождению рыбокомбината «Островной» на острове Шикотан с момента создания ТОСЭР «Курилы» вступил в новую фазу. Что происходит сейчас с «Островным» и что комбинату ожидать в ближайшем будущем?
Итоги сайрового промысла для Японии станут худшими с 1969 г., пишет газета Nikkei. Уловы настолько низкие, что цены на эту рыбу в Стране восходящего солнца выросли на 30 – 40% по сравнению с прошлым годом.
Росрыболовство установило правила, по которым будет действовать комиссия, отвечающая за отбор проектов под инвестиционные квоты. В ее состав войдут представители различных ведомств.
Национальная служба управления качеством рыбной продукции Республики Корея (NFQS) утвердила новый список российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов – поставщиков продукции рыболовства, в том числе рыбных субпродуктов.