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Дом Правительства Российской Федерации

Правительство обновит перечень внутренних водных путей

Порядок формирования перечня внутренних водных путей РФ утвердило правительство. Список будет состоять из двух частей: первая будет включать трассы федерального значения, вторая – регионального значения.

В 2016 г. в Кодексе внутреннего водного транспорта предусмотрели новое определение внутренних водных путей РФ. Теперь это «пути сообщения внутреннего водного транспорта, определяемые Правительством России» (ранее речь шла о федеральных путях сообщения, используемых в целях судоходства).

Постановлением от 28 ноября 2017 г. № 1440 утверждены Правила формирования перечня внутренних водных путей Российской Федерации. Предусматривается, что список будет состоять из двух частей – перечня внутренних водных путей федерального значения и перечня внутренних водных путей регионального значения. Утверждаться он должен Правительством РФ, сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина.

Соответствующий правительственный акт будет разрабатывать Минтранс на основании обращений Росморречфлота (для перечня внутренних водных путей федерального значения) или высшего должностного лица региона (для перечня внутренних водных путей регионального значения).

Решения о включении поверхностных водных объектов или их частей в перечень и об их исключении из перечня будут приниматься нормативным правовым актом правительства. Среди ведомств, с которыми должен согласовываться проект, подготовленный Минтрансом, – Министерство сельского хозяйства РФ.

Fishnews
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