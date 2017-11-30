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Порт на Курилах. Фото пресс-службы правительства Сахалинской области

Пункт пропуска на Шикотане получил хорошие новости

Сахалинские власти сообщили о планах правительства страны модернизировать три важных для экономики области пункта пропуска через госграницу. В их числе назван объект в селе Малокурильское на острове Шикотан.

Правительство России планирует модернизировать три важных для экономики Сахалинской области пункта пропуска через государственную границу. Речь идет об объектах в селе Малокурильское на острове Шикотан, а также в Невельске и Холмске. Об этом губернатор Олег Кожемяко сообщил по итогам заседания правкомиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона. Пункты пропуска были одной из тем встречи, которую проводил 28 ноября премьер-министр Дмитрий Медведев.

– Для нас очень важно, чтобы был модернизирован пункт пропуска в селе Малокурильском на острове Шикотан, – рассказал Олег Кожемяко. – Там строятся два мощных рыбоперерабатывающих предприятия. Им необходимо, чтобы не было простоев судов, пришедших с уловом.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства области, губернатор отметил возможность инвестирования в модернизацию пункта пропуска на Шикотане на основе государственно-частного партнерства. Также позволит улучшить работу портовой инфраструктуры модернизация аналогичных объектов в Холмске и Невельске.

Fishnews
НазадМетки: дальний востокправительство

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