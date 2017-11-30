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«Подфлажник» Izreal задержали в начале августа с грузом крабовой продукции на борту. Фото пресс-службы Погрануправления ФСБ России по Сахалинской области

Адвокаты не спасли «подфлажника» от конфискации

Вступило в силу решение Сахалинского областного суда о конфискации судна, пойманного с грузом нелегального краба на борту. Кроме того, иностранная компания-судовладелец оштрафована на 200 тыс. рублей.

Компания Communia Go привлечена к ответственности по статье 8.37 КоАП РФ (нарушение правил добычи водных биоресурсов и иных правил, регламентирующих осуществление рыболовства).

Судно Izreal под флагом Республики Танзания (порт приписки Занзибар) пограничники задержали 1 августа в пределах исключительной экономической зоны РФ с крабовой продукцией на борту. «По всем признакам судно использовалось трансграничной преступной группой в схеме незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла краба», – сообщили Fishnews в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Сахалинской области.

Судопроизводство по делам в отношении юридического и должностного лиц длилось более года с обжалованиями в различных инстанциях. Для защиты себя и капитана иностранная компания пользовалась услугами шести опытных адвокатов.

«Один из доводов, на котором строилась защита, – об отсутствии границы исключительной экономической зоны между Российской Федерацией и Японией – признан судебными органами необоснованным», – отметили в погрануправлении.

В ходе судебного разбирательства в отношении капитана Izreal'а сторона защиты обжаловала решения других судебных инстанций в Верховном суде. Однако жалоба была оставлена без удовлетворения, а решение судьи и постановление председателя Сахалинского областного суда о штрафе в 8 млн рублей – без изменений.

Сейчас аналогичное судебное разбирательство проводится в отношении собственника судна Amicus (флаг Республики Танзания, порт приписки – Занзибар), задержанного в этом году. В погрануправлении обратили внимание, что матрос Amicus'а – гражданин Индонезии – по совместительству являлся руководителем компании Communia Go, которая зарегистрирована в Панаме и имеет явные признаки «бумажной корпорации».

Fishnews

  • «Подфлажник» Izreal задержали в начале августа с грузом крабовой продукции на борту. Фото пресс-службы Погрануправления ФСБ России по Сахалинской области
  • «Подфлажник» Izreal задержали в начале августа с грузом крабовой продукции на борту. Фото пресс-службы Погрануправления ФСБ России по Сахалинской области
  • «Подфлажник» Izreal задержали в начале августа с грузом крабовой продукции на борту. Фото пресс-службы Погрануправления ФСБ России по Сахалинской области
  • «Подфлажник» Izreal задержали в начале августа с грузом крабовой продукции на борту. Фото пресс-службы Погрануправления ФСБ России по Сахалинской области
  • «Подфлажник» Izreal задержали в начале августа с грузом крабовой продукции на борту. Фото пресс-службы Погрануправления ФСБ России по Сахалинской области
    •
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