Рыбоводам предлагают места на Ладоге

30 ноября 2017 года
Власти Ненецкого автономного округа сформировали 24 новых участка для прибрежного, промышленного и традиционного рыболовства. РПУ расположены в акваториях Баренцева и Карского морей, а также на реках и озерах.
К 29 ноября российские пользователи освоили 4 млн 381,4 тыс. тонн водных биоресурсов – это на 2,5% выше уровня прошлого года. На предыдущей неделе отрыв был такой же.
29 ноября 2017 года
Представители ассоциаций аквакультуры Приморья провели во Владивостоке рабочее совещание с руководством Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора. Встреча была посвящена вопросам прохождения государственной экологической экспертизы (ГЭЭ).
Инициативы не перезакреплять доли квот вылова крабов на 15 лет по общим правилам, а также не выделять по этим объектам инвестиционные квоты вызвали бурную реакцию в отрасли. Не остались в стороне и руководители рыбацких регионов.
Итоги сайрового промысла для Японии станут худшими с 1969 г., пишет газета Nikkei. Уловы настолько низкие, что цены на эту рыбу в Стране восходящего солнца выросли на 30 – 40% по сравнению с прошлым годом.
Росрыболовство установило правила, по которым будет действовать комиссия, отвечающая за отбор проектов под инвестиционные квоты. В ее состав войдут представители различных ведомств.
30 ноября 2017 года
Инженерные изыскания – это первый шаг при строительстве объекта любой сложности, особенно в удаленных районах. Проекты по созданию современных лососевых рыбоводных заводов требуют от инженеров особого опыта и знаний, отмечает директор компании «Альянс» Александр Садов.
Вступило в силу решение Сахалинского областного суда о конфискации судна, пойманного с грузом нелегального краба на борту. Кроме того, иностранная компания-судовладелец оштрафована на 200 тыс. рублей.
В центральной части Берингова моря по-прежнему недостаточно минтая для установления допустимого уровня добычи. Участники специализированной международной конференции решили оставить нулевой вылов в анклаве и на 2018 г.
Сахалинские власти сообщили о планах правительства страны модернизировать три важных для экономики области пункта пропуска через госграницу. В их числе назван объект в селе Малокурильское на острове Шикотан.
Порядок формирования перечня внутренних водных путей РФ утвердило правительство. Список будет состоять из двух частей: первая будет включать трассы федерального значения, вторая – регионального значения.
Власти Ненецкого автономного округа сформировали 24 новых участка для прибрежного, промышленного и традиционного рыболовства. РПУ расположены в акваториях Баренцева и Карского морей, а также на реках и озерах.
К 29 ноября российские пользователи освоили 4 млн 381,4 тыс. тонн водных биоресурсов – это на 2,5% выше уровня прошлого года. На предыдущей неделе отрыв был такой же.
29 ноября 2017 года
Представители ассоциаций аквакультуры Приморья провели во Владивостоке рабочее совещание с руководством Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора. Встреча была посвящена вопросам прохождения государственной экологической экспертизы (ГЭЭ).
У юго-западного побережья Байкала полицейские задержали микроавтобус, перевозивший около 400 кг омуля. Документов на ценный груз у водителя не оказалось.
Инициативы не перезакреплять доли квот вылова крабов на 15 лет по общим правилам, а также не выделять по этим объектам инвестиционные квоты вызвали бурную реакцию в отрасли. Не остались в стороне и руководители рыбацких регионов.