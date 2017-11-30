30 ноября 2017 года

Рыбоводам предлагают места на Ладоге

Семь рыбоводных участков на Ладожском озере в Республике Карелия выставят на аукцион. Все эти РВУ предназначены для индустриальной аквакультуры.

Торги, которые организует Северо-Западное теруправление Росрыболовства, состоятся 28 декабря в Санкт-Петербурге, заявки принимаются до 22 декабря. Как сообщает корреспондент Fishnews, все участки расположены в Лахденпохском районе Карелии. РВУ находятся на плесе Ливеденселькя, заливах Салменлахти, Кумоланлахти, Хяпеялахти, проливах Раукинсалми и Рувитсалми.

С победителями аукциона заключат договоры на 25 лет.

Fishnews