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Рыбоводам предлагают места на Ладоге

Семь рыбоводных участков на Ладожском озере в Республике Карелия выставят на аукцион. Все эти РВУ предназначены для индустриальной аквакультуры.

Торги, которые организует Северо-Западное теруправление Росрыболовства, состоятся 28 декабря в Санкт-Петербурге, заявки принимаются до 22 декабря. Как сообщает корреспондент Fishnews, все участки расположены в Лахденпохском районе Карелии. РВУ находятся на плесе Ливеденселькя, заливах Салменлахти, Кумоланлахти, Хяпеялахти, проливах Раукинсалми и Рувитсалми.

С победителями аукциона заключат договоры на 25 лет.

Fishnews
НазадМетки: аквакультураросрыболовство

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