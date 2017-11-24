Герман Зверев стал зампредом общественного совета при Роспотребнадзоре

24 ноября 2017 года
В Совете Федераций обсудили административные барьеры, препятствующие увеличению поставок российской рыбы и морепродуктов на внутренний рынок, и возможности для их устранения.
23 ноября 2017 года
Власти Камчатского края считает необходимым ужесточить наказание за продажу небезопасной рыбной продукции. Губернатор Владимир Илюхин поручил подготовить предложения по изменению законодательства.
22 ноября 2017 года
Угроза для исторического принципа распределения квот взволновала отраслевиков. Для того чтобы высказаться по проблеме, на Общественный совет при Росрыболовстве приехали представители рыбацких компаний и ассоциаций со всей страны.
На сайте Росрыболовства нужно создать открытый калькулятор для расчета долей квот на новый период – об этом заявили члены Общественного совета при федеральном агентстве. Обеспечить для предприятий возможность заранее подсчитать лимиты и сопоставить их с расчетами Росрыболовства ранее предложила ВАРПЭ.
21 ноября 2017 года
Отказ от базовых принципов принятых летом 2016 г. изменений закона о рыболовстве приведет к кризису в рыбной отрасли и резко ухудшит социально-экономическую ситуацию в прибрежных регионах, уверен президент ВАРПЭ Герман Зверев.
17 ноября 2017 года
Глава отрасли Илья Шестаков поручил ВНИРО доработать список перспективных прикладных исследований совместно с Советом ВАРПЭ. Ассоциация очень тщательно подойдет к этой работе, подчеркнул президент объединения Герман Зверев.
30 ноября 2017 года
В Марокко прошла 25-я ежегодная сессия Международной комиссии по сохранению атлантических тунцов (ИККАТ). Были приняты дополнительные меры по регулированию запасов синего и длинноперого тунцов, акулы-мако и меч-рыбы.
Семь рыбоводных участков на Ладожском озере в Республике Карелия выставят на аукцион. Все эти РВУ предназначены для индустриальной аквакультуры.
Инженерные изыскания – это первый шаг при строительстве объекта любой сложности, особенно в удаленных районах. Проекты по созданию современных лососевых рыбоводных заводов требуют от инженеров особого опыта и знаний, отмечает директор компании «Альянс» Александр Садов.
Вступило в силу решение Сахалинского областного суда о конфискации судна, пойманного с грузом нелегального краба на борту. Кроме того, иностранная компания-судовладелец оштрафована на 200 тыс. рублей.
В центральной части Берингова моря по-прежнему недостаточно минтая для установления допустимого уровня добычи. Участники специализированной международной конференции решили оставить нулевой вылов в анклаве и на 2018 г.
Сахалинские власти сообщили о планах правительства страны модернизировать три важных для экономики области пункта пропуска через госграницу. В их числе назван объект в селе Малокурильское на острове Шикотан.
Порядок формирования перечня внутренних водных путей РФ утвердило правительство. Список будет состоять из двух частей: первая будет включать трассы федерального значения, вторая – регионального значения.
Власти Ненецкого автономного округа сформировали 24 новых участка для прибрежного, промышленного и традиционного рыболовства. РПУ расположены в акваториях Баренцева и Карского морей, а также на реках и озерах.
К 29 ноября российские пользователи освоили 4 млн 381,4 тыс. тонн водных биоресурсов – это на 2,5% выше уровня прошлого года. На предыдущей неделе отрыв был такой же.
29 ноября 2017 года
Представители ассоциаций аквакультуры Приморья провели во Владивостоке рабочее совещание с руководством Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора. Встреча была посвящена вопросам прохождения государственной экологической экспертизы (ГЭЭ).