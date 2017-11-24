30 ноября 2017 года

Герман Зверев стал зампредом общественного совета при Роспотребнадзоре

Президент ВАРПЭ Герман Зверев избран заместителем председателя Общественного совета при Роспотребнадзоре. Этот совещательно-консультативный орган вырабатывает рекомендации в сфере защиты прав потребителей.

Заседание Общественного совета, на котором был обновлен состав этого органа, прошло 29 ноября. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, председателем совета избрали проректора Северо-Западного государственного медицинского университета Александра Мельцера, заместителями председателя стали президент ВАРПЭ Герман Зверев и руководитель Союза потребительских объединений России Петр Шелищ.

Участники заседания отметили, что заместители председателя представляют бизнес и потребительское сообщество – это позволит обеспечить взвешенность принимаемых советом решений.

Общественный совет – совещательно-консультативный орган при Роспотребнадзоре. В компетенцию совета входит рассмотрение инициатив граждан, проведение слушаний и выработка рекомендаций в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей.

Напомним, что работа по обеспечению рынка качественной и безопасной рыбной продукции была определена Советом ВАРПЭ в качестве одного из основных направлений работы ассоциации.

Fishnews