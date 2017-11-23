В Перу озаботились судьбой гигантского кальмара

23 ноября 2017 года
Возбуждены уголовные дела по факту незаконного промысла в исключительной экономзоне России. Четыре иностранных траулера с кальмаром на борту пограничники Приморья задержали в октябре.
16 ноября 2017 года
Совет директоров рыбохозяйственных НИИ утвердил перечень приоритетных морских и пресноводных экспедиционных исследований на 2018 г. в рамках дополнительного бюджетного финансирования.
13 ноября 2017 года
Росрыболовство объявило о проведении аукциона по продаже квот гребешка, кальмаров, морского ежа, кукумарии и трубача в Дальневосточном бассейне. Торги назначены на 18-19 декабря.
07 ноября 2017 года
Численность сайры находится на среднем уровне, полагают специалисты. Состояние этого ресурса, а также сардины, скумбрии, кальмара, лососей обсудили во Владивостоке ученые из России и Японии.
24 октября 2017 года
Ежегодное совещание российских и японских специалистов, посвященное изучению, оценке состояния и рациональному использованию пелагических, анадромных рыб и других водных биоресурсов, проходит в ТИНРО-Центре.
18 октября 2017 года
Приморские пограничники задержали четыре иностранных рыболовных судна, которые вели незаконный промысел в российской экономзоне. В трюмах нарушителей найдено более 57 тонн кальмара.
01 декабря 2017 года
Вместо передачи аварийно-спасательных судов Росрыболовства в ведение Министерства транспорта следует, наоборот, часть «торгового» спасательного флота отдать рыбакам, считают представители рыбацкой общественности.
В столице пограничники совместно с сотрудниками полиции изъяли из незаконного оборота крупную партию рыбы, занесенной в Красную книгу. Осетровых на сумму около 2,5 млн рублей прятали в тайнике под платформой грузовика-эвакуатора.
Сейчас за Министерством сельского хозяйства закреплены полномочия по установлению порядка сдачи в аренду федерального имущества в морских портах, закрепленного за ФГУП «Нацрыбресурс».
Право на экспорт рыбной продукции в Республику Корея получили 37 новых российских поставщиков, сообщает Россельхознадзор. Всего в списке свыше 700 предприятий и судов.
Уголовное дело в отношении организованной группы направлено в суд в Хабаровске. По версии следствия, злоумышленники ограбили склад рыбопродукции, скрыв лица под колпаками и бородами Санта-Клауса.
Верхне-Обский филиал Главрыбвода обзавелся собственными производственными мощностями для искусственного воспроизводства водных биоресурсов. В цехе, который открылся в Новосибирске, будут выращивать различные виды рыб, в том числе осетровых.
30 ноября 2017 года
Президент ВАРПЭ Герман Зверев избран заместителем председателя Общественного совета при Роспотребнадзоре. Этот совещательно-консультативный орган вырабатывает рекомендации в сфере защиты прав потребителей.
В Марокко прошла 25-я ежегодная сессия Международной комиссии по сохранению атлантических тунцов (ИККАТ). Были приняты дополнительные меры по регулированию запасов синего и длинноперого тунцов, акулы-мако и меч-рыбы.
Семь рыбоводных участков на Ладожском озере в Республике Карелия выставят на аукцион. Все эти РВУ предназначены для индустриальной аквакультуры.
Инженерные изыскания – это первый шаг при строительстве объекта любой сложности, особенно в удаленных районах. Проекты по созданию современных лососевых рыбоводных заводов требуют от инженеров особого опыта и знаний, отмечает директор компании «Альянс» Александр Садов.