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Щупальца гигантского кальмара. Фото из «Википедии»

В Перу озаботились судьбой гигантского кальмара

Стартовала первая экспедиция Перуанского морского института (IMARPE) по изучению ресурсов гигантского кальмара. Рыбопромышленники отмечают, что этот важный для республики промысловый объект страдает из-за перелова.

В исследованиях участвуют два судна - Jose Olaya Balandra и Humboldt, планируется, что они будут находиться в экспедиции 22 и 20 дней соответственно. Ученые намерены использовать гидроакустический метод для оценки биомассы и численности кальмара, уточнения ареала обитания и обнаружения скоплений. Экспедиция охватит как северную, так и южную часть акватории Перу, пишет британский портал Undercurrent News.

Как сообщает корреспондент Fishnews, гигантский кальмар – второй по значимости для Перу объект промысла (после анчоуса), его ежегодный вылов в этой стране достигает 500 тыс. тонн. Однако перуанские и чилийские компании считают необходимым остановить перелов, который привел к сокращению запасов гигантского кальмара и снижению прибыли рыбаков. Поэтому рыбопромышленники намерены обратиться к региональным организациям, занимающимся управлением промыслами. Их попросят принять новый план управления добычей гигантских кальмаров в международных водах Тихого океана вблизи побережья Чили и Перу.

Fishnews
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