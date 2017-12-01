01 декабря 2017 года

Новосибирская область получила новые возможности для рыбоводства

Верхне-Обский филиал Главрыбвода обзавелся собственными производственными мощностями для искусственного воспроизводства водных биоресурсов. В цехе, который открылся в Новосибирске, будут выращивать различные виды рыб, в том числе осетровых.

На базе Верхне-Обского филиала ФГБУ «Главрыбвод» открылся экспериментальный рыбоводный инкубационный цех ангарного типа. Новые мощности позволят бесперебойно осуществлять искусственное воспроизводство водных биоресурсов, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. В цехе планируется выращивать молодь сибирского осетра – 0,157 млн штук, личинки нельмы – 5,22 млн штук, муксуна – 26,24 млн штук, пеляди – 39,36 млн штук.

Цех оборудован 62 аппаратами Вейса, 13 бассейнами для подращивания личинки (молоди) общей площадью 52,48 кв. м и установкой замкнутого водоснабжения.

Для того чтобы наработать биотехнику выращивания осетровых, в мае в инкубационный цех из Красноярского края завезли 6 тыс. оплодотворенных икринок сибирского осетра обской популяции.

Осенью 2017 г. для выращивания товарной продукции в экспериментальных целях из Республики Алтай закуплена 1 тыс. малька радужной форели.

Как отмечают специалисты филиала, из-за отсутствия прудовых площадей для подращивания сиговых до стадии жизнестойкой молоди в 2018 г. планируется провести эксперимент по выращиванию в бассейнах цеха.

Искусственное воспроизводство водных биоресурсов является приоритетным направлением для Верхне-Обского филиала. За 80 лет организация не имела своих производственных площадей для искусственного воспроизводства водных биоресурсов. Работы проводились на арендуемых площадках.

Fishnews