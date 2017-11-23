01 декабря 2017 года

Дело о рыбе и «Санта-Клаусах» передали в суд

Уголовное дело в отношении организованной группы направлено в суд в Хабаровске. По версии следствия, злоумышленники ограбили склад рыбопродукции, скрыв лица под колпаками и бородами Санта-Клауса.

Преступление было совершено в конце декабря прошлого года. Неизвестные напали на импровизированный склад, где один из предпринимателей хранил партию замороженной рыбной продукции в двух контейнерах.

Подъехав к месту хранения товара на грузовике, злоумышленники принялись избивать сторожа. Когда он стал сопротивляться, один из нападавших взял стоявший у печки топор и пригрозил расправой. В результате налета было похищено более четырех тонн мороженой рыбы на общую сумму около 300 тыс. рублей.

В результате комплекса оперативных мероприятий полицейские задержали пятерых местных жителей. По информации правоохранителей, действовали подозреваемые в составе организованной группы. Предполагаемый лидер, 23-летний хабаровчанин, попытался сбежать на автомобиле в соседний регион, но был задержан.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе МВД России, к реализации преступной схемы лидер группы привлек четырех подельников в возрасте от 19 лет до 61 года. Один из злоумышленников к тому моменту находился в федеральном розыске за хранение наркотиков. Из пятерых задержанных только самый младший не привлекался к уголовной ответственности, остальные были неоднократно судимы за различные тяжкие и особо тяжкие преступления против личности и собственности. Все нигде не работали.

Похищенную партию налетчики вывезли в специально арендованный гараж в Кировском районе, а затем реализовали оптом неизвестному лицу.

В ходе обысков в квартирах задержанных изъяли обрез охотничьего ружья, поддельные автомобильные номера, множество сим-карт различных операторов.

Уголовное дело, возбужденное по статьям 161 («Грабеж») и 162 («Разбой») УК РФ, направлено в суд для рассмотрения по существу.

Все подозреваемые находятся под арестом. В ходе расследования установлено, что участники группы причастны к совершению ряда других имущественных преступлений.

Fishnews