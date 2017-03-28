Новости

«Санта-Клаусы» ответят за похищенную рыбу

В Хабаровске полицейские задержали преступную группу, похитившую в конце декабря более четырех тонн мороженой рыбы. Чтобы скрыть лица, злоумышленники использовали колпаки и бороды Санта-Клауса.

Преступление было совершено в конце декабря прошлого года. Неизвестные лица напали на импровизированный склад, где хранилась партия замороженной рыбы. Накануне предприниматель завез на территорию два контейнера с продукцией, поставил сторожку и нанял охранника.

Из подъехавшего ночью грузовика вышли два человека, прячущих лица под колпаками Санта-Клауса и накладными белыми бородами. Злоумышленники стали избивать охранника. После того, как тот оказал активное сопротивление, один из нападавших взял стоявший у печки топор и пригрозил расправой. Как сообщили Fishnews в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, в результате налета было похищено более четырех тонн мороженой рыбы на общую сумму около 300 тыс. рублей.

В результате комплекса оперативных мероприятий полицейские задержали пятерых местных жителей. По информации правоохранителей, действовали подозреваемые в составе организованной группы. Предполагаемый лидер, 23-летний хабаровчанин, предпринял попытку сбежать на автомобиле в соседний регион, но был блокирован и задержан.

Сотрудники полиции установили, что в ноябре 2016 г. он узнал, что в контейнерах хранится крупная партия рыбы. К реализации преступной схемы, предполагаемый организатор привлек четверых подельников в возрасте от 61 до 19 лет. Один из злоумышленников к тому моменту находился в федеральном розыске за хранение наркотиков. Из пятерых задержанных только один не привлекался к уголовной ответственности, остальные были неоднократно судимы за различные тяжкие и особо тяжкие преступления против личности и собственности.

Перед нападением главарь четко распределил роли между участниками. Двое старших подельников 1955 и 1959 гг. рождения должны были нейтрализовать сторожа. Остальные – грузить товар в нанятый грузовик. Похищенную продукцию налетчики вывезли в специально арендованный гараж в Кировском районе, а затем реализовали оптом неизвестному лицу.

Сотрудники уголовного розыска предполагают, что этот эпизод не единственный в криминальной биографии банды, злоумышленники могут быть причастны к серии имущественных преступлений.

Во время обысков в квартирах задержанных изъяты обрез охотничьего ружья, поддельные автомобильные номера, множество сим-карт различных операторов, а также шапку Санта-Клауса, которая использовалась во время нападения на склад. Все подозреваемые под арестом, ведется следствие.

Fishnews

Назад

Лента новостей

28 марта 2017 года

Игорь Быстров: В законопроект по любительской рыбалке вошли важные решения

Отказ от института РПУ для организации любительской рыбалки, переход к именным разрешениям на вылов и ограничение использования сетей – необходимые шаги для развития спортивно-любительского рыболовства, считает зампред правительства Сахалинской области Игорь Быстров.

Информацию о госконтроле соберут в список

Сформировать и вести перечень видов федерального государственного контроля (надзора) поручено Минэкономразвития. При этом список должен быть общедоступным и периодически актуализироваться.

Vladivostok Boat Show украсит туристский форум

Выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show 2017, которая пройдет в столице Приморского края с 19 по 21 мая, станет частью программы III Тихоокеанского туристского форума.

Силовиков плотнее привлекут к защите рыбных ресурсов

Минприроды намерено усилить взаимодействие с силовыми структурами для борьбы с нелегальными рыболовами и охотниками. Планируется заключить соглашение с МВД и Росгвардией.

«БААДЕР». Легендарные машины

«Мы фокусируемся на разработке решений для современной рыбопереработки. Причем для нас всегда было важно сохранить качество на всех стадиях процесса», - отмечает генеральный директор ООО «Баадер-Восток-Сервис» Дмитрий Котляр.

Браконьерские цеха Приморья работают усердно

В Приморском крае пограничники выявили два нелегальных цеха по переработке ценных морских биоресурсов. Изъято более 400 кг расфасованного крабового мяса и 1200 кг сырого краба разных видов, а также свыше 2,2 тыс. особей трепанга.

Инвестквоты переехали на апрель

В Росрыболовстве ожидают, что проекты нормативных актов, устанавливающих механизм распределения квот на инвестиционные цели, будут внесены в правительство к 1 апреля. Заявочная кампания стартует сразу после утверждения этих документов.

Семга Норвегии смотрит на китайский рынок

Норвежские производители рыбопродукции пытаются восстановить сотрудничество с КНР, пользуясь улучшением отношений между странами. Представители рыбного хозяйства королевства рассчитывают провести переговоры в Пекине в ходе апрельского визита.

Россия и Япония обсудили минтай и лосось

Вопросы рыболовства и его сырьевой базы рассматривались на сессии смешанной российско-японской комиссии. Стороны, в частности, отметили необходимость разработки научно обоснованного режима управления ресурсами минтая в центральной части Берингова моря за пределами 200-мильной зоны.

В Волгоградской области инвестируют в аквакультуру

В 2016 г. предприятия Волгоградской области потратили на техническое перевооружение и мелиорацию прудов 13,6 млн рублей – почти вдвое больше, чем годом ранее.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Оценка регулирующего воздействия – формальность или рабочий инструмент?

От первого лица

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

Губернатор Хабаровского края

Вячеслав ШПОРТ

Рыбная отрасль – драйвер роста экономики региона

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Рыбаки могут готовить заявки

Все материалы

Интервью

Генеральный директор ООО «Баадер-Восток-Сервис» Дмитрий КОТЛЯР

Генеральный директор ООО «Баадер-Восток-Сервис»

Дмитрий КОТЛЯР

«БААДЕР». Легендарные машины

Генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании» Андрей ТЕТЕРКИН

Генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании»

Андрей ТЕТЕРКИН

Ждать принятия подзаконных актов мы не можем

Начальник Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области, генерал-лейтенант Сергей КУДРЯШОВ

Начальник Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области

Сергей КУДРЯШОВ

Стараемся предметно работать с рыбаками

Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Петр САВЧУК

Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству

Петр САВЧУК

На рыбных прилавках пора навести порядок

Все интервью

Личное мнение

Директор по кадрам компании «Интеррыбфлот» Мария ПРОХОРЕНКО

Директор по кадрам компании «Интеррыбфлот»

Мария ПРОХОРЕНКО

Надо помогать ребятам воплощать мечты о море

Председатель Союза рыбопромышленников Карелии Илья РАКОВСКИЙ

Председатель Союза рыбопромышленников Карелии

Илья РАКОВСКИЙ

Два подхода к оценке эффективности инвестквот

Все материалы

Крупным планом

В подмосковном Голицыне прошло ежегодное заседание совета Ассоциации «ГКО Росрыбхоз»

Прудовое рыбоводство ставит новые задачи

Для того чтобы рассказать бизнесу, каким образом работать с информационной системой по оформлению ВСД, управление Россельхознадзора по Приморскому краю решило проводить во Владивостоке семинары

Предпринимателей учат оформлять «ветеринарки» на уловы

Все материалы

События

Генеральный директор компании «Русская рыбная фактория» Ирина МИХНОВА

Ликбез по дальневосточной рыбе

Утро выдалось снежное и ветреное, однако на реку Найба все равно съехалось много народу

«Сахалинский лед – 2017»: настоящим рыбакам пурга – не помеха!

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.