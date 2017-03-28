27 марта 2017 года

«Санта-Клаусы» ответят за похищенную рыбу

В Хабаровске полицейские задержали преступную группу, похитившую в конце декабря более четырех тонн мороженой рыбы. Чтобы скрыть лица, злоумышленники использовали колпаки и бороды Санта-Клауса.

Преступление было совершено в конце декабря прошлого года. Неизвестные лица напали на импровизированный склад, где хранилась партия замороженной рыбы. Накануне предприниматель завез на территорию два контейнера с продукцией, поставил сторожку и нанял охранника.

Из подъехавшего ночью грузовика вышли два человека, прячущих лица под колпаками Санта-Клауса и накладными белыми бородами. Злоумышленники стали избивать охранника. После того, как тот оказал активное сопротивление, один из нападавших взял стоявший у печки топор и пригрозил расправой. Как сообщили Fishnews в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, в результате налета было похищено более четырех тонн мороженой рыбы на общую сумму около 300 тыс. рублей.

В результате комплекса оперативных мероприятий полицейские задержали пятерых местных жителей. По информации правоохранителей, действовали подозреваемые в составе организованной группы. Предполагаемый лидер, 23-летний хабаровчанин, предпринял попытку сбежать на автомобиле в соседний регион, но был блокирован и задержан.

Сотрудники полиции установили, что в ноябре 2016 г. он узнал, что в контейнерах хранится крупная партия рыбы. К реализации преступной схемы, предполагаемый организатор привлек четверых подельников в возрасте от 61 до 19 лет. Один из злоумышленников к тому моменту находился в федеральном розыске за хранение наркотиков. Из пятерых задержанных только один не привлекался к уголовной ответственности, остальные были неоднократно судимы за различные тяжкие и особо тяжкие преступления против личности и собственности.

Перед нападением главарь четко распределил роли между участниками. Двое старших подельников 1955 и 1959 гг. рождения должны были нейтрализовать сторожа. Остальные – грузить товар в нанятый грузовик. Похищенную продукцию налетчики вывезли в специально арендованный гараж в Кировском районе, а затем реализовали оптом неизвестному лицу.

Сотрудники уголовного розыска предполагают, что этот эпизод не единственный в криминальной биографии банды, злоумышленники могут быть причастны к серии имущественных преступлений.

Во время обысков в квартирах задержанных изъяты обрез охотничьего ружья, поддельные автомобильные номера, множество сим-карт различных операторов, а также шапку Санта-Клауса, которая использовалась во время нападения на склад. Все подозреваемые под арестом, ведется следствие.

Fishnews