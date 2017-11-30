На рыбный рынок Кореи зайдет больше российских экспортеров

30 ноября 2017 года
В центральной части Берингова моря по-прежнему недостаточно минтая для установления допустимого уровня добычи. Участники специализированной международной конференции решили оставить нулевой вылов в анклаве и на 2018 г.
29 ноября 2017 года
У юго-западного побережья Байкала полицейские задержали микроавтобус, перевозивший около 400 кг омуля. Документов на ценный груз у водителя не оказалось.
Национальная служба управления качеством рыбной продукции Республики Корея (NFQS) утвердила новый список российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов – поставщиков продукции рыболовства, в том числе рыбных субпродуктов.
24 ноября 2017 года
В Совете Федераций обсудили административные барьеры, препятствующие увеличению поставок российской рыбы и морепродуктов на внутренний рынок, и возможности для их устранения.
Во Владивостоке открылся Центр поддержки корейских инвесторов. Планируется, что он поможет привлечь иностранный капитал в экономику ДФО.
На границе России и Казахстана при досмотре автомобиля обнаружено 550 кг рыбы из Норвегии. Задержанную партию «санкционки» решено уничтожить.
01 декабря 2017 года
Вместо передачи аварийно-спасательных судов Росрыболовства в ведение Министерства транспорта следует, наоборот, часть «торгового» спасательного флота отдать рыбакам, считают представители рыбацкой общественности.
В столице пограничники совместно с сотрудниками полиции изъяли из незаконного оборота крупную партию рыбы, занесенной в Красную книгу. Осетровых на сумму около 2,5 млн рублей прятали в тайнике под платформой грузовика-эвакуатора.
Сейчас за Министерством сельского хозяйства закреплены полномочия по установлению порядка сдачи в аренду федерального имущества в морских портах, закрепленного за ФГУП «Нацрыбресурс».
Уголовное дело в отношении организованной группы направлено в суд в Хабаровске. По версии следствия, злоумышленники ограбили склад рыбопродукции, скрыв лица под колпаками и бородами Санта-Клауса.
Верхне-Обский филиал Главрыбвода обзавелся собственными производственными мощностями для искусственного воспроизводства водных биоресурсов. В цехе, который открылся в Новосибирске, будут выращивать различные виды рыб, в том числе осетровых.
Стартовала первая экспедиция Перуанского морского института (IMARPE) по изучению ресурсов гигантского кальмара. Рыбопромышленники отмечают, что этот важный для республики промысловый объект страдает из-за перелова.
30 ноября 2017 года
Президент ВАРПЭ Герман Зверев избран заместителем председателя Общественного совета при Роспотребнадзоре. Этот совещательно-консультативный орган вырабатывает рекомендации в сфере защиты прав потребителей.
В Марокко прошла 25-я ежегодная сессия Международной комиссии по сохранению атлантических тунцов (ИККАТ). Были приняты дополнительные меры по регулированию запасов синего и длинноперого тунцов, акулы-мако и меч-рыбы.
Семь рыбоводных участков на Ладожском озере в Республике Карелия выставят на аукцион. Все эти РВУ предназначены для индустриальной аквакультуры.
Инженерные изыскания – это первый шаг при строительстве объекта любой сложности, особенно в удаленных районах. Проекты по созданию современных лососевых рыбоводных заводов требуют от инженеров особого опыта и знаний, отмечает директор компании «Альянс» Александр Садов.