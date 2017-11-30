01 декабря 2017 года

На рыбный рынок Кореи зайдет больше российских экспортеров

Право на экспорт рыбной продукции в Республику Корея получили 37 новых российских поставщиков, сообщает Россельхознадзор. Всего в списке свыше 700 предприятий и судов.

Обновленный перечень 24 ноября утвердила Национальная служба управления качеством рыбной продукции Республики Корея (NFQS). Российские экспортеры, внесенные в этот список, имеют право поставлять на южнокорейский рынок рыбу и рыбопродукцию, в том числе пищевые субпродукты.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в перечне более 740 предприятий и судов. Список опубликован на сайтах Россельхознадзора и Нацрыббезопасности.

Fishnews