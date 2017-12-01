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Город Онега. Фото с сайта Архангельской области

ТОРы в моногородах поддержат «рыбных» инвесторов

Минэкономразвития предлагает создать территории опережающего развития в ряде моногородов. Среди потенциальных резидентов есть предприниматели, готовые вложиться в аквакультуру и рыбопереработку.

Инициативы о создании территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР, ТОСЭР) опубликованы на портале проектов нормативно-правовых актов, сообщает корреспондент Fishnews.

Так, один из проектов постановления предусматривает создание ТОР в городе Губкин Белгородской области. В список видов экономической деятельности, при которых действует особый правовой режим предпринимательства, предлагается включить рыболовство и рыбоводство, а также производство пищевой продукции. Среди инвестиционных проектов, которые планируется реализовать в среднесрочной перспективе, – строительство рыбоводческого комплекса на сумму 27,17 млн рублей и приобретение оборудования для создания цеха по переработке рыбы на 5 млн рублей.

Другая ТОР может быть создана в Донецке Ростовской области. Среди заявленных инвестпроектов – выращивание осетровых.

Еще одну территорию опережающего развития, ориентированную в том числе на рыболовство и аквакультуру, предлагают организовать в Угловском городском поселении Новгородской области. Потенциальный резидент заявил строительство производственного комплекса для товарного выращивания и переработки радужной форели.

Также создать территории опережающего развития с особым режимом для рыболовства и рыбоводства предлагается в городах Ефремов Тульской области, Онега Архангельской области и городском поселении Гаврилов-Ям Ярославской области.

В предполагаемой ТОР города Новоалтайск Алтайского края преференций непосредственно для рыбной отрасли не предусматривается, но один из инвесторов хочет создать там комплекс по выпуску инновационных высокоэффективных рыбных кормов из льняного жмыха.

На всех перечисленных территориях опережающего развития юрлицо обязано будет в течение года после включения в список резидентов вложить в инвестпроекты минимум 2,5 млн рублей и создать не менее 10 рабочих мест.

Fishnews
НазадМетки: аквакультураосетровыхфорель

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