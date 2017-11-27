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Российские производители орудий лова отстояли свои права

Коллегия Роспатента признала недействительным патент литовской фирмы AKVASERVIS на формулу трала с многопластными сетными частями. Компания больше не сможет предъявлять претензии к российским производителям орудий лова.

В ноябре 2016 г. калининградская компания «Фишеринг Сервис» получила уведомление от представителей AKVASERVIS о незаконном использовании интеллектуальной собственности. Ведущего российского производителя орудий лова обвинили в нарушении патента на трал, конструкция которого предусматривает использование многопластных (четырехпластных, восьмипластных и т.д.) сетных частей определенной формы. Права на нее, как утверждалось в письме, принадлежат литовцам.

Фирма из Клайпеды потребовала прекратить изготовление и оборот изделий, нарушающих патент, а также «изъять из гражданского оборота и уничтожить за свой счет все имеющие в наличии» тралы, выполненные по такой схеме. В противном случае российской компании пригрозили судебным иском. Аналогичные претензии поступили и в адрес других предприятий Северо-Западного региона.

Патент, на который ссылался AKVASERVIS, был выдан в 2011 г. в Литве, а в 2016 г. подтвержден и российскими органами. Однако описанная в нем конструкция трала c многопластными сетными частями применяется в рыбной промышленности уже несколько десятилетий. После сбора всех документов компания «Фишеринг Сервис» подала возражение в российскую Палату по патентным спорам против выданного патента, указав на отсутствие новизны в техническом решении.

В ходе экспертизы выяснилось, что изобретение литовцев в точности совпадает с зарегистрированным еще в 1984 г. в СССР патентом на трал для ловли рыбы, разработанным сотрудниками Клайпедского филиала Научно-производственного объединения по технике промышленного рыболовства. Формула, указанная в авторском свидетельстве на изобретение, и описание многопластных сетных частей не оставляют сомнений в идентичности изделий.

Но совпадения на этом не заканчиваются: в обоих патентах среди авторов указан Александр Литвин. Как и его соавтор по второму патенту Виктор Зинченко, он является одним из руководителей AKVASERVIS (по информации на сайте компании).

«К сожалению, практика копирования и перепатентовывания старых советских патентов, срок охраны которых уже истек, на Западе приобретает масштабный характер, – прокомментировал ситуацию Fishnews директор ООО «Фишеринг Сервис» Андрей Федоров. – Дело в том, что в Литве, как и во многих других странах, при регистрации патента не проводится патентный поиск, а у нас в России в тот момент информацию проверяли только до 1990 года»

По результатам рассмотрения коллегия Федеральной службы по интеллектуальной собственности признала возражения справедливыми. Поскольку заявка литовской стороны не удовлетворяет такому условию как «новизна», в апреле 2017 г. патент AKVASERVIS в России был аннулирован. Срок обжалования решения истек в октябре.

Руководство «Фишеринг Сервиса» намерено опротестовать выдачу патента и по месту регистрации компании AKVASERVIS в Литве. «Удивительная история, что люди, которых мы знаем не одно десятилетие, наши соседи, пошли на прямое мошенничество. Это ведь не шутки, и они прекрасно осознавали возможные последствия для российских компаний. Получается, что выиграть конкурентную борьбу по технологиям, по конструктиву они не в состоянии, вот и решили применить такой ход. Хорошо еще, что в Калининграде остались специалисты, и можно поднять данные и найти нужную информацию. Это жульничество надо прекращать», – уверен Андрей Федоров.

Fishnews
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