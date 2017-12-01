Конвенцию по Каспию обсудят главы МИДов

01 декабря 2017 года
В столице пограничники совместно с сотрудниками полиции изъяли из незаконного оборота крупную партию рыбы, занесенной в Красную книгу. Осетровых на сумму около 2,5 млн рублей прятали в тайнике под платформой грузовика-эвакуатора.
29 ноября 2017 года
Представители ассоциаций аквакультуры Приморья провели во Владивостоке рабочее совещание с руководством Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора. Встреча была посвящена вопросам прохождения государственной экологической экспертизы (ГЭЭ).
27 ноября 2017 года
Новые правила ввоза рыбной продукции и морепродуктов в Соединенные Штаты создают риск злоупотреблений и предвзятого отношения к поставщикам со стороны регулятора, отмечает замруководителя Росрыболовства Василий Соколов.
Российско-японские переговоры о совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах продолжатся уже в декабре. Об этом договорились главы МИДов двух стран на встрече в Москве.
24 ноября 2017 года
В будущем году японские суда смогут освоить в российских территориальных водах в районе Южных Курил 2,18 тыс. тонн различных биоресурсов. В том числе 955 тонн минтая и 777 тонн терпуга.
23 ноября 2017 года
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин направил помощнику президента Андрею Белоусову позицию рыбохозяйственной Комиссии РСПП о том, к каким последствиям может привести возвращение в отрасли аукционов.
04 декабря 2017 года
Участники переговоров в Вашингтоне согласовали проект соглашения о предотвращении нерегулируемого промысла в открытых водах центральной части Северного Ледовитого океана.
Минвостокразвития сообщило о том, что готовит особую модель контрольно-надзорной деятельности на Дальнем Востоке. Ведомство обещает представить новую систему в ближайшее время.
Росрыболовство планирует выявлять через информационные базы Роснедр предприятия, уклоняющиеся от компенсации ущерба водным биоресурсам. Такое решение принято на межведомственном совещании.
01 декабря 2017 года
На этой неделе отрасль продолжала обсуждать угрозы исключения краба из общей системы, предусмотренной законом о рыболовстве. Регулятор между тем выпустил порядок работы комиссии, которая будет заниматься отбором проектов под инвестквоты.
Коллегия Роспатента признала недействительным патент литовской фирмы AKVASERVIS на формулу трала с многопластными сетными частями. Компания больше не сможет предъявлять претензии к российским производителям орудий лова.
Минэкономразвития предлагает создать территории опережающего развития в ряде моногородов. Среди потенциальных резидентов есть предприниматели, готовые вложиться в аквакультуру и рыбопереработку.
Вместо передачи аварийно-спасательных судов Росрыболовства в ведение Министерства транспорта следует, наоборот, часть «торгового» спасательного флота отдать рыбакам, считают представители рыбацкой общественности.
В столице пограничники совместно с сотрудниками полиции изъяли из незаконного оборота крупную партию рыбы, занесенной в Красную книгу. Осетровых на сумму около 2,5 млн рублей прятали в тайнике под платформой грузовика-эвакуатора.
Сейчас за Министерством сельского хозяйства закреплены полномочия по установлению порядка сдачи в аренду федерального имущества в морских портах, закрепленного за ФГУП «Нацрыбресурс».
Право на экспорт рыбной продукции в Республику Корея получили 37 новых российских поставщиков, сообщает Россельхознадзор. Всего в списке свыше 700 предприятий и судов.