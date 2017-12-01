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Каспийское море. Фото: Fotolia / ekipaj

Конвенцию по Каспию обсудят главы МИДов

Министры иностранных дел прикаспийских государств с 4 по 5 декабря проведут совещание в Москве. Ключевая задача – подготовка к предстоящему в Казахстане пятому Каспийскому саммиту.

Встреча глав внешнеполитических ведомств России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении состоится в седьмой раз. Как сообщили Fishnews в пресс-службе российского МИДа, внимание министров будет сфокусировано на Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Также представители прибрежных государств сосредоточатся на документах, регулирующих пятистороннее сотрудничество на Каспии в различных областях, включая экономику, транспорт, военное мореплавание, борьбу с браконьерством, обеспечение безопасности мореплавания и ряде других. Планируется обменяться мнениями по наиболее актуальным региональным и международным проблемам.

«В России высоко ценят традиционно доверительный, дружественный характер диалога в рамках «каспийской пятерки», считают приоритетом скорейший выход на согласованный текст Конвенции о правовом статусе Каспийского моря и дальнейшее расширение взаимовыгодных контактов стран-соседей по Каспию», – отметили в министерстве.

В мае 2016 г. вступило в силу Соглашение о сохранении и рациональном использовании водных биоресурсов Каспийского моря. Документ определяет принципы и формы сотрудничества в сохранении и рациональном использовании водных биоресурсов Каспия, среди областей взаимодействия – управление совместными запасами, обязательства по борьбе с незаконным промыслом и меры по воспроизводству ВБР.

Fishnews
НазадМетки: браконьерствомосква

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