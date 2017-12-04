Предприятиям Хабаровского края рекомендовали активнее подключаться к «Меркурию»

04 декабря 2017 года
Состоялся аукцион по продаже долей квот на промышленный вылов рыбы в бассейне озера Ханка. На торгах распределили лимиты по верхогляду, горбушке, карасю, коню, сазану, сому, толстолобикам, щуке.
В следующем году охране биоресурсов Байкала собираются уделить особое внимание. Представители силовых ведомств обсудили в Росрыболовстве планы по борьбе с браконьерством на уникальном озере.
Участники переговоров в Вашингтоне согласовали проект соглашения о предотвращении нерегулируемого промысла в открытых водах центральной части Северного Ледовитого океана.
Росрыболовство планирует выявлять через информационные базы Роснедр предприятия, уклоняющиеся от компенсации ущерба водным биоресурсам. Такое решение принято на межведомственном совещании.
01 декабря 2017 года
На этой неделе отрасль продолжала обсуждать угрозы исключения краба из общей системы, предусмотренной законом о рыболовстве. Регулятор между тем выпустил порядок работы комиссии, которая будет заниматься отбором проектов под инвестквоты.
Вместо передачи аварийно-спасательных судов Росрыболовства в ведение Министерства транспорта следует, наоборот, часть «торгового» спасательного флота отдать рыбакам, считают представители рыбацкой общественности.
04 декабря 2017 года
Состоялся аукцион по продаже долей квот на промышленный вылов рыбы в бассейне озера Ханка. На торгах распределили лимиты по верхогляду, горбушке, карасю, коню, сазану, сому, толстолобикам, щуке.
В следующем году охране биоресурсов Байкала собираются уделить особое внимание. Представители силовых ведомств обсудили в Росрыболовстве планы по борьбе с браконьерством на уникальном озере.
Участники переговоров в Вашингтоне согласовали проект соглашения о предотвращении нерегулируемого промысла в открытых водах центральной части Северного Ледовитого океана.
Минвостокразвития сообщило о том, что готовит особую модель контрольно-надзорной деятельности на Дальнем Востоке. Ведомство обещает представить новую систему в ближайшее время.
Министры иностранных дел прикаспийских государств с 4 по 5 декабря проведут совещание в Москве. Ключевая задача – подготовка к предстоящему в Казахстане пятому Каспийскому саммиту.
Росрыболовство планирует выявлять через информационные базы Роснедр предприятия, уклоняющиеся от компенсации ущерба водным биоресурсам. Такое решение принято на межведомственном совещании.
01 декабря 2017 года
На этой неделе отрасль продолжала обсуждать угрозы исключения краба из общей системы, предусмотренной законом о рыболовстве. Регулятор между тем выпустил порядок работы комиссии, которая будет заниматься отбором проектов под инвестквоты.
Коллегия Роспатента признала недействительным патент литовской фирмы AKVASERVIS на формулу трала с многопластными сетными частями. Компания больше не сможет предъявлять претензии к российским производителям орудий лова.
Минэкономразвития предлагает создать территории опережающего развития в ряде моногородов. Среди потенциальных резидентов есть предприниматели, готовые вложиться в аквакультуру и рыбопереработку.
Вместо передачи аварийно-спасательных судов Росрыболовства в ведение Министерства транспорта следует, наоборот, часть «торгового» спасательного флота отдать рыбакам, считают представители рыбацкой общественности.