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ФГИС «Меркурий» предназначена для электронной ветсертификации

Предприятиям Хабаровского края рекомендовали активнее подключаться к «Меркурию»

Внедрение в рыбной отрасли электронной ветсертификации обсудили в Хабаровском крае. Предприятиям рекомендовали активизировать работу по регистрации в системе «Меркурий».

По данным на 23 ноября, во ФГИС «Меркурий» зарегистрировалось 70,7% хозяйствующих субъектов, занимающихся рыболовством и рыбопереработкой в Хабаровском крае, – 152 предприятия из 215.

Совещание по вопросам электронной ветеринарной сертификации провели в краевом комитете рыбного хозяйства. Во встрече участвовали представители территориального управления Россельхознадзора, регионального управления ветеринарии, Амурского теруправления Росрыболовства, краевых ассоциаций, 18 руководителей и специалистов от 15 предприятий рыбохозяйственного комплекса края, сотрудники ООО «Центр автоматизации бизнеса».

В результате интеграции информационных систем Росрыболовства с государственной информационной системой «Меркурий» реализована возможность автоматического оформления производственных ветеринарных сопроводительных документов на основе судовых суточных донесений. Как рассказали Fishnews в региональном министерстве природных ресурсов, на конец октября к модулю по оформлению ветеринарно-сопроводительных документов на основании ССД подключилось 44 судна Хабаровского края.

Fishnews
НазадМетки: росрыболовствороссельхознадзор

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