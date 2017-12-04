Рыбаки посостязались за запасы Ханки

На этой неделе отрасль продолжала обсуждать угрозы исключения краба из общей системы, предусмотренной законом о рыболовстве. Регулятор между тем выпустил порядок работы комиссии, которая будет заниматься отбором проектов под инвестквоты.

Росрыболовство планирует выявлять через информационные базы Роснедр предприятия, уклоняющиеся от компенсации ущерба водным биоресурсам. Такое решение принято на межведомственном совещании.

Минвостокразвития сообщило о том, что готовит особую модель контрольно-надзорной деятельности на Дальнем Востоке. Ведомство обещает представить новую систему в ближайшее время.

Участники переговоров в Вашингтоне согласовали проект соглашения о предотвращении нерегулируемого промысла в открытых водах центральной части Северного Ледовитого океана.

Внедрение в рыбной отрасли электронной ветсертификации обсудили в Хабаровском крае. Предприятиям рекомендовали активизировать работу по регистрации в системе «Меркурий».

В следующем году охране биоресурсов Байкала собираются уделить особое внимание. Представители силовых ведомств обсудили в Росрыболовстве планы по борьбе с браконьерством на уникальном озере.

Борьбу с браконьерством на Байкале хотят усилить В следующем году охране биоресурсов Байкала собираются уделить особое внимание. Представители силовых ведомств обсудили в Росрыболовстве планы по борьбе с браконьерством на уникальном озере.

Предприятиям Хабаровского края рекомендовали активнее подключаться к «Меркурию» Внедрение в рыбной отрасли электронной ветсертификации обсудили в Хабаровском крае. Предприятиям рекомендовали активизировать работу по регистрации в системе «Меркурий».

Страны договорились о моратории на рыбалку в центре Арктики Участники переговоров в Вашингтоне согласовали проект соглашения о предотвращении нерегулируемого промысла в открытых водах центральной части Северного Ледовитого океана.

Дальнему Востоку предложат особый режим контроля и надзора Минвостокразвития сообщило о том, что готовит особую модель контрольно-надзорной деятельности на Дальнем Востоке. Ведомство обещает представить новую систему в ближайшее время.

Конвенцию по Каспию обсудят главы МИДов Министры иностранных дел прикаспийских государств с 4 по 5 декабря проведут совещание в Москве. Ключевая задача – подготовка к предстоящему в Казахстане пятому Каспийскому саммиту.

Роснедра помогут выявлять «уклонистов» Росрыболовство планирует выявлять через информационные базы Роснедр предприятия, уклоняющиеся от компенсации ущерба водным биоресурсам. Такое решение принято на межведомственном совещании.

Итоги недели – в обзоре Fishnews На этой неделе отрасль продолжала обсуждать угрозы исключения краба из общей системы, предусмотренной законом о рыболовстве. Регулятор между тем выпустил порядок работы комиссии, которая будет заниматься отбором проектов под инвестквоты.

Российские производители орудий лова отстояли свои права Коллегия Роспатента признала недействительным патент литовской фирмы AKVASERVIS на формулу трала с многопластными сетными частями. Компания больше не сможет предъявлять претензии к российским производителям орудий лова.

ТОРы в моногородах поддержат «рыбных» инвесторов Минэкономразвития предлагает создать территории опережающего развития в ряде моногородов. Среди потенциальных резидентов есть предприниматели, готовые вложиться в аквакультуру и рыбопереработку.