05 декабря 2017 года

Южнокорейцам не везет с уловами

За январь – сентябрь 2017 г. океанический флот Республики Корея освоил 316,6 тыс. тонн водных биоресурсов – на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Ухудшились показатели по тунцу, минтаю, сайре, однако выросли уловы кальмара.

Тунца за девять месяцев 2017 г. добыто 176,6 тыс. тонн. По сравнению с уровнем прошлого года отставание составило 22% из-за сокращения запасов на западе центральной части Тихого океана. Однако специалисты указывают, что уловы соответствуют средним показателям, несмотря на значительную разницу с результатами 2016 г. Правда, уловы тунца близки к средним значениям: снижение объясняется тем, что в прошлом году рыбалка была очень успешной, сообщает южнокорейское издание Fisheries News.

Несколько сократилась добыча минтая: за три квартала 2017 г. его выловили 15,4 тыс. тонн (-2%). Такое же сокращение (-2%) наблюдается и на «элитном» промысле тунца для сашими: по итогам девяти месяцев освоено 25,5 тыс. тонн.

Сильно сократился промысел сайры – на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. В российских водах и международных водах корейский флот добыл всего 8,6 тыс. тонн, хотя на отчетную дату прошлого года уловы составили 11,9 тыс. тонн. Падение показателей связывают с неудовлетворительным состоянием ресурса. Как ранее писал Fishnews, для японских рыбаков нынешняя сайровая путина стала худшей с 1969 г., неважные показатели по сайре в этом году и у российских коллег.

В то же время уловы кальмара у рыбаков Республики Корея составили 29,7 тыс. тонн (+ 428%). Такой существенный рост объясняется очень низкими показателями на отчетную дату прошлого года. В целом же уловы кальмара соответствуют средним показателям.

Fishnews