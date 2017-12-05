05 декабря 2017 года

Илья Шестаков прокомментировал тему РУЗов

Необходимо выработать четкую методику постановки рыбоучетных заграждений, заявил замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Он также остановился на вопросах оценки заполнения нерестилищ.

Теме РУЗов посвятили отдельное внимание на межведомственном совещании, которое проводил замминистра сельского хозяйства – глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Он напомнил, что решение об установке рыбоучетных заграждений принимает комиссия по анадромным. «До сих пор нет единого мнения о пользе или вреде их установки. Но, действительно, количество РУЗов надо сокращать, и последние годы мы движемся в этом направлении. Если пять лет назад ставили примерно 120 рыбоучетных заграждений, то в 2017 году – 24. Нужно выработать четкую методику по их постановке», – сказал Илья Шестаков.

Представители Росрыболовства неоднократно обсуждали проблематику РУЗов на межведомственном уровне, в том числе рассматривались случаи, когда оценки заполнения нерестилищ на реках с рыбоучетными заграждениями различались, заявили Fishnews в пресс-службе федерального агентства.

«Необходимо улучшать взаимодействие с Пограничной службой ФСБ России: договориться на межведомственном уровне и актировать процесс по заполнению нерестилищ совместно. Это особенно актуально для Сахалина, где нужна большая прозрачность. Территориальным управлениям надо привлекать представителей контролирующих смежных ведомств, а также общественных организаций. Прошу коллег не оставлять такие приглашения без внимания», – сказал глава Росрыболовства.

Fishnews