05 декабря 2017 года

Промысел минтая подтвердил звание устойчивого

Международные эксперты провели ежегодный аудит минтаевого промысла в рамках сертификации на соответствие требованиям MSC. Аудиторы пришли к выводу, что Ассоциация добытчиков минтая успешно добилась запланированных улучшений.

Отчет о результатах четвертого ежегодного аудита промысла минтая в Охотском море в рамках международной экологической сертификации опубликован на сайте Морского попечительского совета (MSC).

Группа независимых международных экспертов из Великобритании, Канады и ЮАР, отобранных Acoura Marine Ltd., высоко оценила результаты выполнения Плана улучшения промысла минтая в Охотском море. Программу разработала и реализовала Ассоциация добытчиков минтая при поддержке Росрыболовства.

В соответствии с планом АДМ организовала и профинансировала ряд научно-исследовательских проектов, выполненных российскими институтами. Проведены экспедиционные исследования по оценке случайной гибели морских млекопитающих и птиц на траловом промысле минтая в Охотском море. Специалисты выполнили научно-исследовательскую работу по оценке прямого и косвенного влияния промысла минтая на «краснокнижного» сивуча, рассказали Fishnews в ассоциации.

Построена модель экосистемы Охотского моря, которая позволила показать уровень влияния промыслового изъятия величины ОДУ минтая на основные элементы экосистемы Охотского моря, а также оценить трофические (пищевые) связи с другими водными биоресурсами.

Ведущие международные эксперты провели независимый анализ отдельных аспектов промысла минтая и дали высокую оценку российской системе управления рыболовством, отметили в ассоциации. Совместно с ТИНРО-Центром и КамчатНИРО реализуется программы по улучшению мониторинга промысла минтая с помощью научных наблюдателей.

Эксперты Acoura Marine провели серию встреч с организациями, ответственными за управление, контроль и научное обеспечение добычи минтая. Ученые из ТИНРО-Центр и КамчатНИРО рассказали о подходах к прогнозированию минтаевых запасов в Охотском море, мониторинге промысла, исследованиях, вопросах влияния тралового лова на экосистему Охотского моря. Специалисты Камчатского филиала ЦСМС продемонстрировали работу отраслевой системы мониторинга и электронного промыслового журнала. Сотрудники Погрануправления ФСБ России по восточному арктическому району проинформировали о государственном контроле промысла.

В итоге аудиторы пришли к выводу, что АДМ успешно добилась всех запланированных улучшений и промысел минтая в Охотском море может перейти к ре-сертификации на следующий пятилетний период.

По графику повторная сертификация промысла должна завершиться в сентябре 2018 г., до окончания срока действия нынешнего сертификата.

Напомним, что Ассоциация добытчиков минтая получила сертификат Морского попечительского совета (MSC) для тралового промысла минтая в Охотском море в сентябре 2013 г. Таким образом, мировой общественности доказали, что российский промысел минтая устойчив и эффективно управляется соответствующими государственными органами.

Fishnews