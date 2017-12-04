05 декабря 2017 года

Рыбному ретейлу устроили «маски-шоу»

Полиция обыскала помещение кафе-магазина «Моремания» и других предприятий комплекса «Красная Пахра» в Москве. Юристы предприятия считают, что полицейские превысили полномочия.

Рыбный кафе-магазин «Моремания» – один из арендаторов «Комплекса Красная Пахра» в Москве. Инцидент произошел 1 декабря, рассказал представитель сети.

Как сообщил Fishnews в компании, сотрудники полиции в штатском проникли в помещение и без предъявления постановления остановили деятельность всего комплекса «Красная Пахра», а также всех арендаторов: рыбоперерабатывающего предприятия, магазина-кафе «Моремания», сбытовых компаний. Позднее выяснилось, что обыск проводился на основании постановления в рамках уголовного дела о взятке третьих лиц.

«Сотрудники полиции изъяли серверы комплекса и арендаторов, полностью остановив деятельность предприятий, – рассказали в компании. – Были изъяты образцы продукции, личные телефоны и ноутбуки работников арендатора, а также случайно находившихся там людей. При этом сотрудников полиции интересовали не материалы, которые гипотетически могли бы относиться к уголовному делу, а документы, составляющие коммерческую тайну: товарный документооборот и финансовая документация предприятий-арендаторов. Большое количество действий было проведено без оформления соответствующих протоколов. Юристы компании считают, что полицейские превысили свои полномочия, и намерены обратиться с жалобами в вышестоящие инстанции и прокуратуру. Причиненный ущерб уточняется и составляет не менее 5 млн рублей».

Fishnews