Рыбному ретейлу устроили «маски-шоу»

04 декабря 2017 года
Министры иностранных дел прикаспийских государств с 4 по 5 декабря проведут совещание в Москве. Ключевая задача – подготовка к предстоящему в Казахстане пятому Каспийскому саммиту.
01 декабря 2017 года
В столице пограничники совместно с сотрудниками полиции изъяли из незаконного оборота крупную партию рыбы, занесенной в Красную книгу. Осетровых на сумму около 2,5 млн рублей прятали в тайнике под платформой грузовика-эвакуатора.
Уголовное дело в отношении организованной группы направлено в суд в Хабаровске. По версии следствия, злоумышленники ограбили склад рыбопродукции, скрыв лица под колпаками и бородами Санта-Клауса.
29 ноября 2017 года
Представители ассоциаций аквакультуры Приморья провели во Владивостоке рабочее совещание с руководством Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора. Встреча была посвящена вопросам прохождения государственной экологической экспертизы (ГЭЭ).
27 ноября 2017 года
Российско-японские переговоры о совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах продолжатся уже в декабре. Об этом договорились главы МИДов двух стран на встрече в Москве.
24 ноября 2017 года
В будущем году японские суда смогут освоить в российских территориальных водах в районе Южных Курил 2,18 тыс. тонн различных биоресурсов. В том числе 955 тонн минтая и 777 тонн терпуга.
05 декабря 2017 года
Министерство сельского хозяйства определило разрешенные сроки добычи углохвостой креветки в Западно-Сахалинской подзоне на 2018 г. Ограничения установлены приказом от 9 ноября 2017 г. № 568.
Международные эксперты провели ежегодный аудит минтаевого промысла в рамках сертификации на соответствие требованиям MSC. Аудиторы пришли к выводу, что Ассоциация добытчиков минтая успешно добилась запланированных улучшений.
В Хабаровске с 4 по 8 декабря проходит встреча представителей органов рыбоохраны России и КНР. Цель – обсудить вопросы сохранения и воспроизводства водных биоресурсов, обменяться научной информацией.
Об угрозах, которые создает исключение крабов из общей системы распределения долей квот, говорилось на совещании у вице-премьера – полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева.
Необходимо выработать четкую методику постановки рыбоучетных заграждений, заявил замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Он также остановился на вопросах оценки заполнения нерестилищ.
Законопроект, который призван урегулировать вопросы возмещения убытков, нанесенных коренным малочисленным народам Севера в результате причинения ущерба среде их обитания, подготовило Федеральное агентство по делам национальностей.
На 41-й сессии смешанной российско-фарерской комиссии по рыболовству стороны установили взаимные квоты добычи водных биоресурсов на 2018 г. Также согласована совместная научная программа на будущий год.
За январь – сентябрь 2017 г. океанический флот Республики Корея освоил 316,6 тыс. тонн водных биоресурсов – на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Ухудшились показатели по тунцу, минтаю, сайре, однако выросли уловы кальмара.
Россия и Эстония договорились об открытии в 2018 г. промысла снетка в Чудском озере и об увеличении квот на вылов ряпушки и окуня в трансграничных водоемах для рыбаков обеих стран.
04 декабря 2017 года
Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области вынесла проблему отказа от исторического принципа распределения долей квот на рассмотрение региональных депутатов.