06 декабря 2017 года

Электронная подпись – на службу рыбакам

ЦСМС открыл Удостоверяющий центр, где рыбаки и внешние пользователи смогут получить электронную подпись. Она пригодна как для ведомственных сервисов (ЭПЖ, портал ОСМ), так и для общих – портала госуслуг, электронного документооборота, банков.

Удостоверяющий центр ЦСМС с ноября 2017 г. функционирует в режиме предоставления электронной подписи как для нужд организации, так и в режиме оказания услуг внешним пользователям. За несколько недель выдано уже более трехсот подписей.

В течение 2017 г. было закуплено необходимое количество лицензий для установки специализированных программных средств и обновлено оборудование.

Для удобства пользователей на сайте Центра системы мониторинга рыболовства и связи открыт раздел по услугам Удостоверяющего центра www.cfmc.ru/uc с возможностью сделать заявку на приобретение электронной подписи.

Как сообщил Fishnews начальник ЦСМС Артем Вилкин, выдаваемая Удостоверяющим центром электронная подпись может использоваться при заполнении электронного промыслового журнала и при работе с порталом отраслевой системы мониторинга.

«Открытие Удостоверяющего центра стало шагом в исполнении нашего обещания о том, что судовладельцы смогут получать лицензии для ЭПЖ, электронные подписи, ПО ЭПЖ, терминалы «Гонец», АРМ в морском исполнении – по принципу «единое окно», – отметил Артем Вилкин.

Начальник ЦСМС подчеркнул, что выдаваемая подпись соответствует федеральному закону об электронной подписи и в этом смысле является универсальной: ее можно использовать и на портале госуслуг, и на других общих ресурсах.

«Это не какие-то особые подписи специально под ЭПЖ или портал ОСМ, а обыкновенные, которыми можно пользоваться и во внешних сервисах, – подчеркнул руководитель учреждения. – На наш взгляд, в этом, собственно, и заключается определенная выгода: мы объясняем рыбакам, что для использования в электронном промысловом журнале, на портале ОСМ готовы принимать любые другие подписи, если они уже ранее выданы человеку или предприятию и соответствуют требованиям к усиленной электронной подписи».

Fishnews