08 декабря 2017 года

Прокуратура озаботилась проблемой байкальского омуля

Прокуратура Иркутской области провела открытый форум по вопросам, связанным с запретом вылова омуля на Байкале. Участники встречи обсудили пути восстановления рыбных запасов озера и проблемы с трудоустройством местного населения.

В форуме приняли участие представители органов власти Иркутской области, органов местного самоуправления, Ангаро-Байкальского теруправления Росрыболовства, Росприроднадзора, Торгово-промышленной палаты, ОНФ, «Деловой России», рыбопромышленных предприятий, научных и общественных организаций, руководители правоохранительных органов. Они говорили о необходимости найти баланс между публичными и частными интересами в связи с запретом вылова байкальского омуля.

Катастрофическое снижение популяции самой известной байкальской рыбы привело к прекращению добычи с 1 октября 2017 г. Поэтому одной из важнейших тем стало увеличение запасов омуля, в том числе за счет искусственного воспроизводства. Как сообщили Fishnews в пресс-службе областной прокуратуры, участники форума высказали предложения по развитию аквакультуры, строительству новых и реконструкции недействующих заводов по разведению рыбы.

Другой болевой точкой остается обеспечение занятости людей, которые раньше занимались промыслом, переработкой и реализацией омуля. Для некоторых из них эта деятельность была единственным источником дохода. Однако вакансии, имеющиеся в центрах занятости, подходят далеко не всем. А контролирующие и правоохранительные органы по-прежнему выявляют факты нарушений и регулярно изымают омуля у браконьеров и в продаже.

Определенные надежды связаны с развитием туристического бизнеса. Областному правительству предложено ускорить принятие правил организации туризма и отдыха на Байкале и создать особо охраняемые рекреационные территории в центральной экологической зоне озера.

Fishnews