08 декабря 2017 года

Исландия готова к совместным проектам в сфере судостроения

Минпромторг положительно оценивает возможности российско-исландского сотрудничества в области проектирования рыбопромысловых судов и производства оборудования при условии курса на импортозамещение.

Тема сотрудничества в сфере рыболовного судостроения обсуждалась 7 декабря на встрече замглавы Минпромторга Олега Рязанцева с послом Исландии в России Берглинд Асгейрсдоттир. На переговорах также присутствовали представители АО «ОСК», АО «ЦТСС», АО «ЦНИИ «Курс» и руководства компании KNARR.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе министерства, исландские компании заинтересованы во взаимодействии с российской стороной при проектировании судов рыболовного флота. Интерес вызывает также возможность организации совместной работы по локализации производства специализированного оборудования на территории России.

По словам Олега Рязанцева, потребность в обновлении рыбопромыслового флота у российских компаний достаточно велика. Но сотрудничество с зарубежными партнерами будет выстраиваться при соблюдении интересов отечественной промышленности с использованием механизмов импортозамещения.

Fishnews