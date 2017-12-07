Исландия готова к совместным проектам в сфере судостроения

07 декабря 2017 года
Изменение правил доступа к ресурсу на примере крабовых квот приведет к сворачиванию инвестиционных программ предприятий, потерям для судостроения и других смежных отраслей и сокращению налоговых поступлений в бюджет.
20 ноября 2017 года
На заводе «Янтарь» в Калининграде спустили на воду рыбопромысловое судно, построенное для камчатского Колхоза имени Ленина. Проект будет претендовать на инвестиционные квоты.
13 ноября 2017 года
Правительство утвердило стратегию развития российских морских портов в Каспийском бассейне до 2030 г. Документ предусматривает, в частности, модернизацию портовых мощностей, строительство новых судов и создание кластера по переработке морских биоресурсов.
26 октября 2017 года
«Русская рыбопромышленная компания» заключила контракт с Адмиралтейскими верфями на строительство шести супертраулеров. За счет инвестквот в компании рассчитывают получить дополнительные 150-200 тыс. тонн сельди и минтая.
24 октября 2017 года
23 октября в Госдуме прошли парламентские слушания, на которых обсуждались направления государственной политики в сфере рыболовства и сохранения водных биоресурсов и проблемы, тормозящие развитие отрасли.
09 октября 2017 года
Завершающим деловым мероприятием Международного конгресса рыбаков стал круглый стол по вопросам инвестиций и инноваций. Специалисты обсудили перспективы и риски капиталовложений в отрасль, а также новости профильного судостроения и рыбопереработки.
08 декабря 2017 года
Камчатский край собирается представить в рамках выставки «Дни Дальнего Востока в Москве» более 30 масштабных инвестиционных проектов, в том числе в рыбной отрасли.
Один из китайских гигантов онлайн-торговли – JD.com – намерен использовать в Канаде флотилию дронов для улучшения поставок морепродуктов. Это позволит нарастить их продажи конечным потребителям в КНР.
Прокуратура Иркутской области провела открытый форум по вопросам, связанным с запретом вылова омуля на Байкале. Участники встречи обсудили пути восстановления рыбных запасов озера и проблемы с трудоустройством местного населения.
07 декабря 2017 года
Предложения по изменению правил рыболовства для судов, доставляющих уловы в свежем и охлажденном виде, своевременны и отвечают практике промысла, считают в Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области.
На 6 декабря российские пользователи добыли более 4 млн 463 тыс. тонн водных биоресурсов. Это на 109,9 тыс. тонн, или на 2,5%, выше уровня прошлого года.
Изменение правил доступа к ресурсу на примере крабовых квот приведет к сворачиванию инвестиционных программ предприятий, потерям для судостроения и других смежных отраслей и сокращению налоговых поступлений в бюджет.
Решение базировать список подконтрольных товаров на кодах ТН ВЭД было большой методической ошибкой, считают в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
Представители Евразийского экономического союза и Фарерских островов обсудили возможности экономического партнерства. В числе отраслей, представляющих взаимный интерес, – аквакультура и рыбопереработка.
Представители отрасли готовы рассмотреть на IV Всероссийском съезде рыбаков острые вопросы, волнующие профессиональное сообщество. В ближайшее время планируется обсудить с Росрыболовством организационные моменты, сообщил президент ВАРПЭ Герман Зверев.
Еврокомиссия опубликовала обновленный список российских предприятий и судов, имеющих право на поставки продукции из водных биоресурсов в ЕС. Изменения вступят в силу с 19 декабря.