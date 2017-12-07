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Заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег РЯЗАНЦЕВ провел с представителями Исландии встречу по вопросам строительства рыбопромыслового флота. Фото пресс-службы Минпромторга

Исландия готова к совместным проектам в сфере судостроения

Минпромторг положительно оценивает возможности российско-исландского сотрудничества в области проектирования рыбопромысловых судов и производства оборудования при условии курса на импортозамещение.

Тема сотрудничества в сфере рыболовного судостроения обсуждалась 7 декабря на встрече замглавы Минпромторга Олега Рязанцева с послом Исландии в России Берглинд Асгейрсдоттир. На переговорах также присутствовали представители АО «ОСК», АО «ЦТСС», АО «ЦНИИ «Курс» и руководства компании KNARR.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе министерства, исландские компании заинтересованы во взаимодействии с российской стороной при проектировании судов рыболовного флота. Интерес вызывает также возможность организации совместной работы по локализации производства специализированного оборудования на территории России.

По словам Олега Рязанцева, потребность в обновлении рыбопромыслового флота у российских компаний достаточно велика. Но сотрудничество с зарубежными партнерами будет выстраиваться при соблюдении интересов отечественной промышленности с использованием механизмов импортозамещения.

Fishnews
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