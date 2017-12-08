08 декабря 2017 года

Ученые оценивают опасность «красных приливов»

Дальневосточные ученые рассказали о влиянии «красных приливов» на уловы горбуши у берегов Камчатки. Наука продолжит исследования по определению степени рисков этого явления для рыболовства.

Что такое «красный прилив»

Специалисты КамчатНИРО и СахНИРО совместно подготовили и представили на Всероссийской научно-практической конференции в Петропавловске-Камчатском доклад «Риски промысла во время «красных приливов» у Восточной Камчатки».

«Красный прилив» – это образное название опасных явлений цветения моря, вызванных скоплением микроскопических водорослей, простейших или других микроорганизмов у поверхности воды при интенсивном размножении под воздействием благоприятных факторов среды.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе КамчатНИРО, первые сведения об этом явлении датируются 1799 г.: российский государственный деятель, правитель русских поселений в Северной Америке Александр Баранов описал случай, когда на острове Ситха после поедания мидий умерло 115 местных охотников. В 1945 г. на Дальнем Востоке также фиксировались смерти после поедания мидий. В августе 1973 г. в Петропавловске-Камчатском было зарегистрировано 12 случаев отравления мидиями, и тогда уже было понятно, что отравление произошло сакситоксином. Но случаев масштабного влияния таких морских «цветений» на тихоокеанских лососей до настоящего времени зарегистрировано не было.

Исследования в Олюторском районе

«В июле 2017 года в КамчатНИРО поступила информация о том, что в Олюторском заливе вода приобрела красный цвет, – рассказала в докладе заведующая лабораторией гидробиологии КамчатНИРО, к.б.н. Екатерина Лепская. – 12-13 июля это были отдельные полосы, которые через несколько дней слились в сплошное поле, протянувшееся вдоль всего побережья. Перед этим рыбаки отмечали необычное поведение горбуши: рыба в неводах была вялая, усталая. Обычно горбуша при нерестовых подходах к берегу идет под поверхностью воды, а здесь рыбы пытались поднырнуть под 6-метровый слой окрашенной воды. Жители села Пахачи наблюдали выбросы мертвых лососей, а также сообщили о неприятном запахе со стороны моря».

По словам Екатерины Лепской, кому-то из местных жителей запах напомнил запах аммиака, а проба воды из зоны «цветения», которая была доставлена 19 июля в лабораторию КамчатНИРО, издавала неприятный «капустный запах», генерируемый некоторыми вредоносными микроводорослями.

Ученые провели исследования пробы воды на месте, а часть отправили сахалинским коллегам для определения токсичности водорослей и токсина, который воздействовал на горбушу. Экспресс-микроскопирование показало, что в пробе находится микроводоросль Alexandrium tamarense – 132 тыс. клеток в литре. Тест на токсичность выявил, что в пробе содержится сакситоксин – яд нейропаралитического действия в концентрации 330 мкг в литре. Екатерина Лепская отметила, что в литературе есть только нормы содержания сакситоксина в пресной или морской воде для каждого штата США. Например, для штата Вашингтон для водоемов, используемых в рекреационных целях, это 75 мкг в литре, а для питьевой воды в штате Огайо – 2 мкг в литре. В России же установлен только допустимый уровень для продукции, произведенной из моллюсков и крабов – 800 мкг на 1 кг. Летальная доза для человека составляет от 300 мкг до 1 мг.

Горбуша уклонилась от «цветущей» воды

Исследования явления пока не завершены, но уже сейчас ясно, что «красный прилив» отразился на промысловой обстановке в районе. В 2017 г. доля Олюторского района в уловах горбуши в Карагинской подзоне составила всего лишь 9%.

«Низкие уловы по сравнению с предыдущими нечетными годами в сочетании с провальным заполнением нерестилищ горбушей в основных реках ее воспроизводства Олюторского залива (реки Пахача и Апука) позволили сделать вывод о том, что, наткнувшись на «цветение», горбуша, как вид с низким хомингом, изменила свои пути миграции и ушла большей частью на запад и частично на восток», – сообщила заведующая лабораторией гидробиологии КамчатНИРО. Причиной же цветения воды в этом районе, по словам специалиста, скорее всего, стал массовый вынос биогенных элементов в прибрежье, который произошел после мощного циклона в начале июля.

В воде было обнаружено высокое содержание биогенных элементов, в частности минерального фосфора, аммонийного азота и железа. Цисты токсичного вида Alexandrium tamarense были найдены и в заливе Корфа. Из-за незавершенности исследований ученые пока не могут определить причины токсичности микроводорослей. Это может быть вызвано как изменением калиево-натриевого соотношения в воде, так и защитной реакцией на выедание зоопланктоном.

Какие риски?

По словам Екатерины Лепской, «красные приливы» могут быть одним из последствий потепления, которое наблюдается в Северной Пацифике.

«Это мы констатируем и по наблюдениям на пресных водоемах, и по Авачинской губе, – подчеркнула представитель КамчатНИРО. – Потепление в сочетании с прохождением мощных циклонов ведет к увеличению вероятности возникновения токсичного цветения в прибрежных зонах, охваченных хозяйственной деятельностью. Избегание зон цветения лососями с высоким хомингом (например кетой) может повлечь недоловы. И для короткоцикловых видов – перераспределение миграционных потоков и резкое снижение рыбопродуктивности отдельных речных систем в будущем».

Что касается продукции из рыбы, которая прошла такое токсичное цветение, то ученые отмечают, что иглобрюхие, тиляпия, живя в воде, в которой идет цветение токсичных водорослей, накапливают сакситоксин в мышечной ткани без вреда для собственного здоровья. В результате опытов с лососями и треской выяснилось, что в мышцах этих видов рыб яд накапливается очень незначительно и быстро выводится из организма, рассказала Екатерина Лепская.

По данным науки, во всех дальневосточных прибрежных регионах есть большое количество цист, которые при определенных условиях могут вызывать токсичные приливы, как в Олюторском заливе. Для подробного изучения данного явления необходимо проводить мониторинг цикличности цветений и делать картирование.

Fishnews