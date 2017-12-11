11 декабря 2017 года

Стрелозубый палтус будет доступен без квот

Минсельхоз исключил стрелозубого палтуса из перечня видов водных биоресурсов, в отношении которых устанавливается общий допустимый улов. В списке остаются палтусы черный и белокорый.

Из перечня видов водных биоресурсов, в отношении которых устанавливается ОДУ, исключен стрелозубый палтус. Соответствующие поправки внесены приказом Минсельхоза России от 16 ноября 2017 г. № 581. Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения коснулись подраздела «Моря» раздела VIII «Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн». В перечне ОДУ остались палтусы (черный и белокорый, виды родов Reinhardtius, Hippoglossus).

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, решение одобрено на заседании Совета директоров рыбохозяйственных научно-исследовательских институтов, которое проводил 14 ноября замминистра сельского хозяйства – глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Fishnews