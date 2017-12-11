Стрелозубый палтус будет доступен без квот

11 декабря 2017 года
Никаких совещаний, посвященных исключению одного из видов водных биоресурсов из общей системы перезакрепления долей квот, с участием представителей рыбопромышленных предприятий в Минсельхозе не проводилось, заявил руководитель ВАРПЭ Герман Зверев.
08 декабря 2017 года
Отрасль начала подготовку к IV Всероссийскому съезду рыбаков. Вопросов для столь масштабного мероприятия хватает: как показали последние события, угроза встряски для бизнеса есть всегда.
Сахалинская областная дума рассмотрела вопрос о последствиях возможного исключения крабов из общих правил предоставления прав на вылов. Парламентарии высказались в поддержку исторического принципа распределения квот.
Депутаты приняли в третьем чтении законопроект, который должен устранить разночтения в новых правилах регулирования прибрежного рыболовства. С 2019 г. исключается возможность выгрузки уловов в замороженном виде.
Глава Минсельхоза Александр Ткачев назвал оптимальным решением распределение долей квот на вылов краба по итогам открытых аукционов. При этом министр разделил «рыбаков» и «крабовиков».
Росрыболовство готовит специальную концепцию для улучшения результатов рыбоохраны. Прорабатываются в том числе возможности перекрестных полномочий с другими органами, создания фонда премирования инспекторов за счет денежных взысканий, наложенных на браконьеров.
11 декабря 2017 года
Никаких совещаний, посвященных исключению одного из видов водных биоресурсов из общей системы перезакрепления долей квот, с участием представителей рыбопромышленных предприятий в Минсельхозе не проводилось, заявил руководитель ВАРПЭ Герман Зверев.
С начала декабря в тихоокеанском секторе Антарктики открылся ярусный лов клыкачей. В этом сезоне в промысле могут участвовать чуть более двух десятков судов, в том числе два российских ярусолова.
Совет министров Союзного государства поддержал научно-техническую программу в сфере производства и эффективного использования комбикормов для животноводства и аквакультуры. Внедрять технологии и оборудование предполагается на предприятиях России и Белоруссии.
Рыбную продукцию представила Якутия в рамках Дней Дальнего Востока в Москве. По словам продавцов, поток покупателей не иссякал.
08 декабря 2017 года
Отрасль начала подготовку к IV Всероссийскому съезду рыбаков. Вопросов для столь масштабного мероприятия хватает: как показали последние события, угроза встряски для бизнеса есть всегда.
Сахалинская областная дума рассмотрела вопрос о последствиях возможного исключения крабов из общих правил предоставления прав на вылов. Парламентарии высказались в поддержку исторического принципа распределения квот.
Депутаты приняли в третьем чтении законопроект, который должен устранить разночтения в новых правилах регулирования прибрежного рыболовства. С 2019 г. исключается возможность выгрузки уловов в замороженном виде.
Глава Минсельхоза Александр Ткачев назвал оптимальным решением распределение долей квот на вылов краба по итогам открытых аукционов. При этом министр разделил «рыбаков» и «крабовиков».
Чтобы свести к минимуму риск аварии на путине, нужно просто соблюдать установленные правила безопасности мореплавания, подчеркивает начальник Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Владимир Бардык.
Дальневосточные ученые рассказали о влиянии «красных приливов» на уловы горбуши у берегов Камчатки. Наука продолжит исследования по определению степени рисков этого явления для рыболовства.