Новости

Стрелозубый палтус будет доступен без квот

Минсельхоз исключил стрелозубого палтуса из перечня видов водных биоресурсов, в отношении которых устанавливается общий допустимый улов. В списке остаются палтусы черный и белокорый.

Из перечня видов водных биоресурсов, в отношении которых устанавливается ОДУ, исключен стрелозубый палтус. Соответствующие поправки внесены приказом Минсельхоза России от 16 ноября 2017 г. № 581. Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения коснулись подраздела «Моря» раздела VIII «Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн». В перечне ОДУ остались палтусы (черный и белокорый, виды родов Reinhardtius, Hippoglossus).

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, решение одобрено на заседании Совета директоров рыбохозяйственных научно-исследовательских институтов, которое проводил 14 ноября замминистра сельского хозяйства – глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Fishnews
НазадМетки: ОДУросрыболовство

Похожие новости

11 декабря 2017 года

Президент ВАРПЭ решил уточнить позицию министра

Никаких совещаний, посвященных исключению одного из видов водных биоресурсов из общей системы перезакрепления долей квот, с участием представителей рыбопромышленных предприятий в Минсельхозе не проводилось, заявил руководитель ВАРПЭ Герман Зверев.

08 декабря 2017 года

Итоги недели – в обзоре Fishnews

Отрасль начала подготовку к IV Всероссийскому съезду рыбаков. Вопросов для столь масштабного мероприятия хватает: как показали последние события, угроза встряски для бизнеса есть всегда.

Сахалинские депутаты поддержали исторический принцип

Сахалинская областная дума рассмотрела вопрос о последствиях возможного исключения крабов из общих правил предоставления прав на вылов. Парламентарии высказались в поддержку исторического принципа распределения квот.

Госдума поставила точку в вопросе заморозки и «прибрежки»

Депутаты приняли в третьем чтении законопроект, который должен устранить разночтения в новых правилах регулирования прибрежного рыболовства. С 2019 г. исключается возможность выгрузки уловов в замороженном виде.

Министр отправляет крабовые квоты на аукционы

Глава Минсельхоза Александр Ткачев назвал оптимальным решением распределение долей квот на вылов краба по итогам открытых аукционов. При этом министр разделил «рыбаков» и «крабовиков».

Для рыбоохраны подготовят концепцию

Росрыболовство готовит специальную концепцию для улучшения результатов рыбоохраны. Прорабатываются в том числе возможности перекрестных полномочий с другими органами, создания фонда премирования инспекторов за счет денежных взысканий, наложенных на браконьеров.

Лента новостей

11 декабря 2017 года

Президент ВАРПЭ решил уточнить позицию министра

Никаких совещаний, посвященных исключению одного из видов водных биоресурсов из общей системы перезакрепления долей квот, с участием представителей рыбопромышленных предприятий в Минсельхозе не проводилось, заявил руководитель ВАРПЭ Герман Зверев.

Ярусоловы вышли на клыкача

С начала декабря в тихоокеанском секторе Антарктики открылся ярусный лов клыкачей. В этом сезоне в промысле могут участвовать чуть более двух десятков судов, в том числе два российских ярусолова.

Россия и Белоруссия договорились развивать производство рыбных кормов

Совет министров Союзного государства поддержал научно-техническую программу в сфере производства и эффективного использования комбикормов для животноводства и аквакультуры. Внедрять технологии и оборудование предполагается на предприятиях России и Белоруссии.

Якутская рыба вызвала ажиотаж в Москве

Рыбную продукцию представила Якутия в рамках Дней Дальнего Востока в Москве. По словам продавцов, поток покупателей не иссякал.

08 декабря 2017 года

Итоги недели – в обзоре Fishnews

Отрасль начала подготовку к IV Всероссийскому съезду рыбаков. Вопросов для столь масштабного мероприятия хватает: как показали последние события, угроза встряски для бизнеса есть всегда.

Сахалинские депутаты поддержали исторический принцип

Сахалинская областная дума рассмотрела вопрос о последствиях возможного исключения крабов из общих правил предоставления прав на вылов. Парламентарии высказались в поддержку исторического принципа распределения квот.

Госдума поставила точку в вопросе заморозки и «прибрежки»

Депутаты приняли в третьем чтении законопроект, который должен устранить разночтения в новых правилах регулирования прибрежного рыболовства. С 2019 г. исключается возможность выгрузки уловов в замороженном виде.

Министр отправляет крабовые квоты на аукционы

Глава Минсельхоза Александр Ткачев назвал оптимальным решением распределение долей квот на вылов краба по итогам открытых аукционов. При этом министр разделил «рыбаков» и «крабовиков».

Владимир Бардык: Причина трагедий на море – нарушение элементарных правил

Чтобы свести к минимуму риск аварии на путине, нужно просто соблюдать установленные правила безопасности мореплавания, подчеркивает начальник Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Владимир Бардык.

Ученые оценивают опасность «красных приливов»

Дальневосточные ученые рассказали о влиянии «красных приливов» на уловы горбуши у берегов Камчатки. Наука продолжит исследования по определению степени рисков этого явления для рыболовства.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какая выставка привлечет ваше внимание?

От первого лица

Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Рыбной отрасли грозит рецидив «аукционной лихорадки»?

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

Губернатор Хабаровского края

Вячеслав ШПОРТ

Хабаровский край продолжает реализацию проектов в рыбной отрасли

Все материалы

Интервью

Начальник Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Владимир БАРДЫК

Начальник Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ

Владимир БАРДЫК

Причина трагедий на море – нарушение элементарных правил

Заместитель губернатора Сахалинской области Сергей ПОДОЛЯН

Заместитель губернатора Сахалинской области

Сергей ПОДОЛЯН

О новой должности и ответственности перед жителями Сахалина и Курил

Директор ООО «Альянс» Александр САДОВ

Директор ООО «Альянс»

Александр САДОВ

Где лучший дом для лосося?

Начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий ЛАДЫГИН

Начальник Дальневосточного таможенного управления

Юрий ЛАДЫГИН

Готовы ответить на вопросы по новому Таможенному кодексу

Все интервью

Личное мнение

Первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Александр ВАСЬКОВ

Первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Александр ВАСЬКОВ

О барьерах и решениях

Игорь КИМ, к.т.н., доцент, завкафедрой «Безопасность жизнедеятельности и право» Дальрыбвтуза

К.т.н., доцент, завкафедрой «Безопасность жизнедеятельности и право» Дальрыбвтуза

Игорь КИМ

Успех на рынке зависит от уровня специалистов

Все материалы

Крупным планом

Крабовый промысел

Крабовый шок

В июле «Островной» посетил заместитель министра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Вместе с гендиректором предприятия Михаилом ЗАЙЦЕВЫМ он осмотрел комбинат

Сдержанный оптимизм «Островного»

Для доступной рыбы разработали свои финансовые продукты

Для доступной рыбы разработали свои финансовые продукты

Цисты артемии

Артемия: от «серого» экспорта до контрабанды

Все материалы

События

Российский объединенный стенд на рыбохозяйственной выставке в Циндао China Fisheries and Seafood Expo-2017

Выставка в Циндао: новые тенденции на рыбном рынке

В салоне «Рыбпромресурс» акцент был сделан на производителей холодильного оборудования. Фото пресс-службы «Экспоцентра»

«Агропродмаш-2017» подвел впечатляющие итоги

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.