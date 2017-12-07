«Анонимного» лосося превратили в биогаз

07 декабря 2017 года
Решение базировать список подконтрольных товаров на кодах ТН ВЭД было большой методической ошибкой, считают в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
06 декабря 2017 года
Комитет Госдумы по природным ресурсам рекомендовал принять в первом чтении законопроект, призванный решить проблему заводов по воспроизводству лосося с получением рыбоводного участка.
Для того чтобы почувствовать реальный нерв, понять, чем живут и как на самом деле относятся жители к тому, что делается органами исполнительной власти, нужно прямое общение с населением, уверен вице-губернатор Сахалинской области Сергей Подолян.
04 декабря 2017 года
Внедрение в рыбной отрасли электронной ветсертификации обсудили в Хабаровском крае. Предприятиям рекомендовали активизировать работу по регистрации в системе «Меркурий».
01 декабря 2017 года
Право на экспорт рыбной продукции в Республику Корея получили 37 новых российских поставщиков, сообщает Россельхознадзор. Всего в списке свыше 700 предприятий и судов.
30 ноября 2017 года
Инженерные изыскания – это первый шаг при строительстве объекта любой сложности, особенно в удаленных районах. Проекты по созданию современных лососевых рыбоводных заводов требуют от инженеров особого опыта и знаний, отмечает директор компании «Альянс» Александр Садов.
12 декабря 2017 года
Владивостокский филиал ФГБУ «ЦСМС» получил свидетельство о признании Российского морского регистра судоходства, которое позволяет оказывать услуги сервисного центра.
Национальная Ассамблея Вьетнама приняла поправки в закон о рыболовстве. Ожидается, что усиление контроля над промыслом и борьбы с браконьерством поможет республике избежать запрета на экспорт уловов в страны Евросоюза.
В бассейне Дона ученые обнаружили нового для Азово-Черноморского региона моллюска – Corbicula fluminea. Он входит в список 100 наиболее опасных инвазивных видов Европы.
11 декабря 2017 года
Законопроект о госконтроле – объемный, более чем в 200 страниц, документ, призванный перевести систему на новые рельсы. Действовать предполагается в рамках уже начатой реформы. Fishnews решил рассказать о ключевых моментах законопроекта.
Следствие в отношении бывшего руководителя Охотского теруправления Росрыболовства завершено. Его обвиняют в двух преступлениях, предусмотренных статьей о взяточничестве.
Предложения по перекрестным полномочиям инспекторов рыбоохраны, лесоохраны и охотнадзора способны принести положительные результаты на практике, считает руководитель Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Амурского бассейна Александр Поздняков.
Межведомственная рабочая группа при Контрольном управлении президента рассмотрела вопрос электронной ветсертификации в рыбной отрасли. Поддержано предложение о переносе срока, с которого оформление ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде станет обязательным.
Представители России и КНР обсудили планы по совместным рыбоохранным мероприятиям на реке Амур в 2018 г. Отдельное внимание планируется уделить вопросам миграции и воспроизводства осенней кеты.
Никаких совещаний, посвященных исключению одного из видов водных биоресурсов из общей системы перезакрепления долей квот, с участием представителей рыбопромышленных предприятий в Минсельхозе не проводилось, заявил руководитель ВАРПЭ Герман Зверев.
С начала декабря в тихоокеанском секторе Антарктики открылся ярусный лов клыкачей. В этом сезоне в промысле могут участвовать чуть более двух десятков судов, в том числе два российских ярусолова.