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В Оренбургской области утилизировали более тонны лосося, поступившего из Казахстана. Фото пресс-службы Россельхознадзора

«Анонимного» лосося превратили в биогаз

Сотрудники Россельхознадзора задержали более тонны свежемороженого лосося, ввезенного из Казахстана. Сопроводительных документов на рыбопродукцию не оказалось, и она была утилизирована.

Машину с 1089 кг красной рыбы остановили 7 декабря в Акбулакском районе Оренбургской области. Груз следовал в Татарстан. Продукция была расфасована в картонные коробки без маркировки, товарно-сопроводительную документацию перевозчик не предъявил, сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора,

Перевозчика привлекли к административной ответственности. Продукция была запрещена к использованию и утилизирована с последующей переработкой в биогаз.

Fishnews

  • В Оренбургской области утилизировали более тонны лосося, поступившего из Казахстана. Фото пресс-службы Россельхознадзора
  • Продукцию везли в картонных коробках без маркировки. Фото пресс-службы Россельхознадзора
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    НазадМетки: лососьроссельхознадзор

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