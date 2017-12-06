12 декабря 2017 года

ЦСМС открывает сервисный центр во Владивостоке

Владивостокский филиал ФГБУ «ЦСМС» получил свидетельство о признании Российского морского регистра судоходства, которое позволяет оказывать услуги сервисного центра.

Центр системы мониторинга рыболовства и связи готовится к вводу в промышленную эксплуатацию новых информационных систем, таких как электронный промысловый журнал. Для удобства пользователей реализуется проект создания сервисных центров на базе региональных филиалов, сообщили Fishnews в ФГБУ «ЦСМС».

Основной концепцией сервисных центров является формирование системы единого окна, когда пользователь, обратившись в филиал ЦСМС, может получить основные услуги. В первую очередь это касается сервисного обслуживания, включая установку и обновления программного обеспечения, установку и демонтаж спутникового оборудования, гарантийное и постгарантийное обслуживание.

Кроме того, филиалы будут предоставлять услуги по установке и пуско-наладочным работам, ремонту радио- и навигационного оборудования, замене встроенных элементов питания и программированию радиооборудования.

Fishnews