ЦСМС открывает сервисный центр во Владивостоке

06 декабря 2017 года
Для того чтобы почувствовать реальный нерв, понять, чем живут и как на самом деле относятся жители к тому, что делается органами исполнительной власти, нужно прямое общение с населением, уверен вице-губернатор Сахалинской области Сергей Подолян.
04 декабря 2017 года
Состоялся аукцион по продаже долей квот на промышленный вылов рыбы в бассейне озера Ханка. На торгах распределили лимиты по верхогляду, горбушке, карасю, коню, сазану, сому, толстолобикам, щуке.
Минвостокразвития сообщило о том, что готовит особую модель контрольно-надзорной деятельности на Дальнем Востоке. Ведомство обещает представить новую систему в ближайшее время.
01 декабря 2017 года
Вместо передачи аварийно-спасательных судов Росрыболовства в ведение Министерства транспорта следует, наоборот, часть «торгового» спасательного флота отдать рыбакам, считают представители рыбацкой общественности.
29 ноября 2017 года
Представители ассоциаций аквакультуры Приморья провели во Владивостоке рабочее совещание с руководством Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора. Встреча была посвящена вопросам прохождения государственной экологической экспертизы (ГЭЭ).
28 ноября 2017 года
Специалисты Комиссии по рыболовству в северной части Тихого океана проведут встречи во Владивостоке с 4 по 8 декабря. Заседания технических рабочих групп будут посвящены оценке запасов скумбрии и сайры.
12 декабря 2017 года
Национальная Ассамблея Вьетнама приняла поправки в закон о рыболовстве. Ожидается, что усиление контроля над промыслом и борьбы с браконьерством поможет республике избежать запрета на экспорт уловов в страны Евросоюза.
В бассейне Дона ученые обнаружили нового для Азово-Черноморского региона моллюска – Corbicula fluminea. Он входит в список 100 наиболее опасных инвазивных видов Европы.
Сотрудники Россельхознадзора задержали более тонны свежемороженого лосося, ввезенного из Казахстана. Сопроводительных документов на рыбопродукцию не оказалось, и она была утилизирована.
11 декабря 2017 года
Законопроект о госконтроле – объемный, более чем в 200 страниц, документ, призванный перевести систему на новые рельсы. Действовать предполагается в рамках уже начатой реформы. Fishnews решил рассказать о ключевых моментах законопроекта.
Следствие в отношении бывшего руководителя Охотского теруправления Росрыболовства завершено. Его обвиняют в двух преступлениях, предусмотренных статьей о взяточничестве.
Предложения по перекрестным полномочиям инспекторов рыбоохраны, лесоохраны и охотнадзора способны принести положительные результаты на практике, считает руководитель Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Амурского бассейна Александр Поздняков.
Межведомственная рабочая группа при Контрольном управлении президента рассмотрела вопрос электронной ветсертификации в рыбной отрасли. Поддержано предложение о переносе срока, с которого оформление ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде станет обязательным.
Представители России и КНР обсудили планы по совместным рыбоохранным мероприятиям на реке Амур в 2018 г. Отдельное внимание планируется уделить вопросам миграции и воспроизводства осенней кеты.
Никаких совещаний, посвященных исключению одного из видов водных биоресурсов из общей системы перезакрепления долей квот, с участием представителей рыбопромышленных предприятий в Минсельхозе не проводилось, заявил руководитель ВАРПЭ Герман Зверев.
С начала декабря в тихоокеанском секторе Антарктики открылся ярусный лов клыкачей. В этом сезоне в промысле могут участвовать чуть более двух десятков судов, в том числе два российских ярусолова.