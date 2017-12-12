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Продукция «Дикий Улов» – сделано на Дальнем Востоке

«Дикий Улов» – сделано на Дальнем Востоке

Современный покупатель знает, что такое дикая рыба, и для многих «Дальний Восток» на упаковке с рыбопродукцией – это гарантия ее натуральности. Поэтому задача переработчика – сохранить в продукте лучшее. Такую цель ставят для себя производители рыбопродукции «Дикий Улов» – добыто и произведено в Хабаровском крае.

Рожденный природой

Основное сырье для «Дикого Улова» добывают рыбаки «Рыболовецкой артели «Гера». Промысел ведут на рыбопромысловых участках на Амуре и побережье Сахалинского залива. В помощь рыбакам – собственный морской и речной флот группы компаний и береговые производства. Широкий ассортимент продукции под брендом «Дикий Улов» удается обеспечивать еще и благодаря переработке сырья, которое приобретают у других рыбопромышленных компаний Дальнего Востока.

Особое внимание качеству и способам переработки рыбы и икры здесь уделяют в первую очередь потому, что это интересно и важно для самой компании. Как рассказал коммерческий директор ООО «Рыболовецкая артель «Гера» Петр Пухкалов, глубокая переработка позволяет получать добавленную стоимость на всю продукцию. Но во многом по этому пути рыбопромышленников направила специфика самой рыбалки в крае.

«Лососевая путина у нас специфическая: люди находятся на промысле 90 дней, а фактически заняты боевым, рыбацким трудом дней 10 – 15, когда идет основной вал рыбы. Поэтому в остальное время мы привлекаем их к процессу переработки. И это не простая «первичка», а именно глубокая переработка рыбы прямо в районах промысла, с производством качественной, вкусной и красивой продукции», – отмечает представитель компании.

Чем полезней, тем вкуснее

Главная особенность продукции «Дикий Улов» – ее натуральность, в ней максимально сохранены полезные качества морепродуктов. «Главный принцип – продаем только то, что едим сами, а уж дальневосточники знают толк в настоящей рыбе и красной икре. Поэтому в нашей продукции нет консервантов, – рассказал Fishnews глава московского представительства бренда – генеральный директор ООО «Дикий Улов» Сергей Искорнев. – Это требует особых условий доставки и хранения продукции, что удорожает логистику, отражается на объемах производимых партий, но, поверьте, оно стоит того. Мы даем возможность людям попробовать, сравнить вкус натуральной икры и аналогичного продукта с консервантами, чтобы они узнали разницу. И понимание действительно есть».

Поэтому фирменный продукт «Дикого Улова» – малосольная отборная лососевая фреш-икра – позиционируется на рынке как продукт премиального сегмента. Икра готовится, упаковывается в фирменные баночки и замораживается в Хабаровском крае. Первым, кто разморозит ее, будет конечный потребитель.

Рыбную продукцию «Дикий Улов», которая также не содержит консервантов, можно отнести к средней ценовой категории. Ее ассортимент постоянно пополняется новыми продуктами, таким образом анализируется вкус и предпочтения потребителей.

Технология переработки

Донести до потребителя вкус самой природы в продукции «Дикий Улов» позволяют особые технологии переработки, в том числе современные методы заморозки. В замороженном виде хранится и доставляется до потребителя не только икра, сырая рыба и морепродукты, но и готовая к употреблению продукция – соленая, вяленая, подкопченная. Это позволяет обходиться без большого количества соли и искусственных консервантов.

На прилавках всю продукцию «Дикий Улов» можно узнать по яркой современной упаковке. Оригинальная подача привычного продукта – это еще один способ показать особое отношение к своему делу и уважение к каждому покупателю, отмечают в «Рыболовецкой артели «Гера».

Найти продукцию «Дикий Улов» можно в рыбных магазинах партнерской торговой сети «Сахалинский икорный дом» в Москве и Подмосковье. Большой объем продаж приходится и на сегмент онлайн-торговли.

Устойчивый промысел – новая продукция

Свою продукцию рыбопромышленники Хабаровского края активно презентуют на международных выставках в Москве, Брюсселе и Циндао. Спрос со стороны иностранцев на российскую натуральную рыбопродукцию без консервантов, по словам Сергея Искорнева, колоссальный, но полноценный выход на внешние рынки – это относительно долгосрочные планы для компании.

На ближайшую перспективу для «Дикого Улова» стоит задача расширять присутствие в федеральных и региональных ретейл-группах, создавать дилерские центры в других крупных городах России.

Текст полностью читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

ООО «Дикий Улов»

Представительство в Москве – тел. +7 (914) 169-99-88

Оптовые продажи по Дальнему Востоку – тел. +7 (924) 314-77-77

Продукция в интернет-магазине – http://seafood-shop.ru/

На правах рекламы

  • Продукция «Дикий Улов» – сделано на Дальнем Востоке
  • «Дикий Улов» – сделано на Дальнем Востоке
  • Основное сырье для «Дикого Улова» добывают рыбаки «Рыболовецкой артели «Гера» на рыбопромысловых участках на реке Амура. Фото Марины Кабушкиной
  • Икра готовится, упаковывается в фирменные баночки и замораживается в Хабаровском крае. Фото Марины Кабушкиной
  • Продукция под маркой «Дикий Улов» развозится по рыбным магазинам партнерской торговой сети «Сахалинский икорный дом» в Москве и Подмосковье
  • «Дикий Улов» – сделано на Дальнем Востоке
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