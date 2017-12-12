12 декабря 2017 года

У браконьеров отберут очередной «подфлажник»

Вступило в силу решение Сахалинского областного суда по делу судна-нарушителя Amicus, пойманного в российских водах с крабом на борту. Иностранной компании назначен штраф в 2,7 млн рублей с конфискацией «подфлажника».

Компанию Ex. Caelis Oblates Marine Trading S.A.оштрафовали и лишили судна за нарушение правил рыболовства (статья 8.17 КоАП РФ). Транспортный рефрижератор Amicus под флагом Танзании, порт приписки Занзибар, пограничники задержали в российской экономзоне в январе. Судно удалось остановить после преследования и предупредительной стрельбы. На борту были обнаружены 17 тонн мороженной крабовой продукции и нажива.

В ходе следственных мероприятий установлено, что Ex. Caelis Oblates Marine Trading S.A. имеет признаки «бумажной корпорации», сообщили Fishnews в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области. По данным погрануправления, Amicus использовался трансграничной преступной группой в схеме незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла краба.

В 2013 г. пограничники уже задерживали это судно, которое тогда находилось в российском регистре под названием СТР «Жонкиер» (флаг Российской Федерации, порт приписки Невельск, ООО «Промофлот»). «В 2016 г. СТР был продан иностранной компании, зарегистрированной в Панаме, и в дальнейшем вовлечен в ННН-промысел с использованием двух комплектов документов. При заходе в порт иностранного государства для сдачи готовой продукции, должностные лица судна предъявляли документы на т/х Amicus (флаг Танзании, порт приписки Занзибар) либо т/х Cross (флаг Танзании, порт приписки Занзибар), в зависимости от смены обстановки», - рассказали в погрануправлении.

Собственник Ex. Caelis Oblates Marine Trading S.A. и владелец Amicus'а - гражданин Республики Индонезия, - как ни странно, по совместительству являлся матросом этого же судна, обратили внимание пограничники.

Fishnews