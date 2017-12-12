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Заместитель руководителя ФТС России Тимур МАКСИМОВ. Фото пресс-службы Владивостокской таможни

Дальний Восток встречает новый таможенный кодекс

Задача таможенных органов – чтобы с 1 января участники ВЭД могли пользоваться преимуществами нового таможенного кодекса, заявил заместитель руководителя ФТС России Тимур Максимов.

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза должен вступить в силу с 1 января 2018 г. Цель – обеспечить единое таможенное регулирование в ЕАЭС. Новый документ предусматривает ряд глав и статей, которых не было в действующем Таможенном кодексе Таможенного союза, рассказали в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления.

«Ключевые аспекты нового Таможенного кодекса ЕАЭС – это приоритет электронных технологий, применение технологии автоматической регистрации деклараций на товары и автоматического выпуска товаров, сокращение сроков выпуска товаров и использование механизма «единого окна», отмена необходимости подачи вместе с таможенной декларацией документов, на основании которых она заполнена», - отметили в ДВТУ.

Предусматривается принятие большого количества актов на национальном уровне. Работа по ним продвигается, заявил Fishnews замруководителя ФТС России Тимур Максимов. «Система в любом случае заработает с 1 января 2018 года, даже если не вся нормативная база к этому моменту будет готова», - сказал он.

О кодексе ЕАЭС представителям бизнеса рассказали в рамках публичного обсуждения, которое организовало Дальневосточное таможенное управление.

Начальник ДВТУ Юрий Ладыгин отметил, что в подготовке нового документа активно участвовало деловое сообщество: учтено порядка 70% предложений бизнеса.

На уровне ФТС России и региональных таможенных управлений запущена горячая линия, ее цель – сделать переходный период максимально безболезненным для участников внешнеэкономической деятельности, сообщил Тимур Максимов.

Юрий Ладыгин отметил, что в 20-х числах декабря планируется организовать круглый стол, посвященный новому таможенному кодексу.

Напомним, что ранее в интервью Fishnews начальник ДВТУ рассказал об изменениях, которые ждут рыбопромышленников.

Fishnews
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