Новости
Премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ. Фото пресс-службы правительства

Травматизм на производстве – все внимание профилактике

За последние 10 лет число несчастных случаев и травм на производстве в России сократилось вдвое. В ближайшие годы больше внимания предлагается уделять внедрению механизма предупреждения и управления рисками.

Премьер-министр Дмитрий Медведев провел совещание о работе по снижению производственного травматизма. В работе приняли участие представители заинтересованных министерств, ведомств, профессиональных объединений и крупных предприятий.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на совещании было отмечено: за 10 лет нечастных случаев и травм на производстве стало в два раза меньше. Вместе с тем только на рабочих местах погибло более 2 тыс. человек и пострадало почти 40 тысяч, привел печальную статистику глава правительства.

Сегодня Министерство труда и социальной защиты продолжает разработку и утверждение правил охраны труда для разных видов деятельности (в настоящее время их утверждено 27). Подготовлена подпрограмма «Безопасный труд», которую нужно будет включить в госпрограмму «Содействие занятости», проинформировал Дмитрий Медведев.

«Будет правильно, если мы в целом подготовим ведомственные планы по снижению производственного травматизма. Конечно, это нужно делать с учетом отраслевой специфики. К этому должны быть подключены профессиональные союзы, РСПП, другие организации, представляющие деловой мир, и эксперты», – обратился премьер к представителям профессионального сообщества.

Кроме того, глава правительства напомнил о специальной оценке труда, которая была внедрена в 2014 г. «До конца 2018 года действует переходный период, в течение которого эта специальная оценка условий труда должна быть завершена. Надо будет проанализировать, что достигнуто, и подумать, как совершенствовать дальше эту систему», – обратил внимание Дмитрий Медведев.

Одновременно, по его словам, следует совершенствовать систему контроля за соблюдением трудового законодательства. «Акцент сделать на стимулировании работодателей, чтобы они были заинтересованы в нормальных и комфортных условиях для работников, внедрении механизма предупреждения и управления рисками», – отметил премьер-министр.

Опасным отраслям предложат дорожные карты

Еще одна задача на сегодня – переформатировать работу по снижению производственного травматизма и сконцентрироваться на тех отраслях, которые остаются наиболее опасными, отметил министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Это такие сферы, как строительство, транспорт, сельское хозяйство, ЖКХ и добыча полезных ископаемых – на них приходится 75% производственного травматизма со смертельным исходом. «Нам нужно сделать стандартные ведомственные планы улучшения условий труда путем стандартного анализа ситуации, разработки мер по снижению травматизма с участием социальных партнеров, мониторинга этой ситуации, распространения лучших практик. То есть сделать стандартные «дорожные карты» по каждому министерству, они покроют отрасли, которые курируют те или иные федеральные органы», – поделился планами министр. В перспективе, по его словам, в соответствующих госпрограммах могут быть созданы специальные разделы, предусматривающие такие мероприятия.

Предупредить – значит спасти

К работе по улучшению условий труда предлагается привлечь и регионы: «Мы сейчас готовим поправки в Трудовой кодекс и там предусматриваем, что регионы будут обязаны создавать программу улучшения условий труда (сейчас такой нормы нет), а мы на федеральном уровне установим типовые показатели, типовые индикаторы», – сообщил Максим Топилин.

«Мы хотим изменить трудовое законодательство с тем, чтобы сделать действия работодателя и работника превентивными – чтобы у работодателя была обязанность выявлять риски на производстве, чтобы работник активно участвовал в обеспечении безопасности на своем рабочем месте и чтобы были нормы о том, что опасности должны устраняться. То есть не реакция на условия труда, а именно выявление этих негативных сюжетов», – пояснил министр.

Важная статистика

Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков остановился на важности анализа распространенности и тяжести несчастных случаев на производстве. «Сегодня расхождение приведенных показателей о травматизме с летальным исходом, которое мы наблюдаем, например между ФСС и Росстатом, достигает 30%, а по общему травматизму – свыше 40%», – обратил внимание глава объединения. По словам Михаила Шмакова, дальнейшее обобщение статистических материалов выявляет и другие недостатки, в частности отсутствие единой классификации причин травматизма, расхождения в терминологии и формулировках причин и видов травматизма и т.д.

Федерация представила в Минтруд свои предложения, основанные на рекомендациях Международной организации труда, по оптимизации учета несчастных случаев и профзаболеваний и ведения общей статистики в этой сфере. Эта работа, по словам Михаила Шмакова, необходима в условиях риск-ориентированных технологий, которые внедряются сегодня в России, – улучшение статистики приведет к более точным оценкам рисков.

Средства на безопасность

Президент Российского профсоюза промышленников и предпринимателей Александр Шохин обратил внимание на необходимость поиска специальных механизмов стимулирования инвестиций именно в безопасность производства. «Безусловно, нужно думать о том, как сохранять стимулирующую роль налоговой системы, в том числе и в производство оборудования, менее травмоопасного и более комфортного для работников», – обратил внимание глава РСПП.

Кроме того, по словам Александра Шохина, нужно ускорить работу по устранению существующих противоречий в законодательстве: отмена устаревших норм, устранение дублирования контрольно-надзорных органов и т.д.

«На наш взгляд, также необходимо повысить самостоятельность и работодателя, в том числе через коллективные договоры, в построении своих систем охраны труда и выборе средств обеспечения безопасности и здоровья работников. То есть федеральные нормы – это тот минимум, на котором должна выстраиваться эта система», – выделил еще один важный аспект президент РСПП.

По его словам, нужно стимулировать работодателя – и не только нормативами (требовать соблюдения соответствующего уровня обеспеченности средствами индивидуальной защиты), но и выводить из-под налогообложения прибыли все затраты работодателя на эти цели. «Речь идет об увеличении доли средств, которые направляются работодателями на финансирование профилактических, предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний. Сейчас это 20% тарифа страховых взносов в ФСС, мы уже давно предлагаем довести эту цифру до 30%», – отметил Александр Шохин.

«Что касается темы со структурой тарифа, действительно, можно посмотреть, – согласился с озвученным предложением премьер-министр. – Очень важное направление расходования средств. Может быть, есть смысл посмотреть на возможности перераспределения».

Fishnews

  • Премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ. Фото пресс-службы правительства
  • Совещание о работе по снижению производственного травматизма. Фото пресс-службы правительства
  • Министр труда и социальной защиты Максим ТОПИЛИН. Фото пресс-службы правительства
    •
    НазадМетки: РСППправительство

    Похожие новости

    12 декабря 2017 года

    Палтусы станут единой инвестквотой

    В постановления правительства по инвестиционным квотам предлагается внести изменения. В частности, белокорого и черного палтусов планируют прописать как один объект.

    Вьетнам серьезно изменил «рыбное» законодательство

    Национальная Ассамблея Вьетнама приняла поправки в закон о рыболовстве. Ожидается, что усиление контроля над промыслом и борьбы с браконьерством поможет республике избежать запрета на экспорт уловов в страны Евросоюза.

    11 декабря 2017 года

    Закон о госконтроле – что в проекте?

    Законопроект о госконтроле – объемный, более чем в 200 страниц, документ, призванный перевести систему на новые рельсы. Действовать предполагается в рамках уже начатой реформы. Fishnews решил рассказать о ключевых моментах законопроекта.

    Россия и Белоруссия договорились развивать производство рыбных кормов

    Совет министров Союзного государства поддержал научно-техническую программу в сфере производства и эффективного использования комбикормов для животноводства и аквакультуры. Внедрять технологии и оборудование предполагается на предприятиях России и Белоруссии.

    Якутская рыба вызвала ажиотаж в Москве

    Рыбную продукцию представила Якутия в рамках Дней Дальнего Востока в Москве. По словам продавцов, поток покупателей не иссякал.

    08 декабря 2017 года

    Итоги недели – в обзоре Fishnews

    Отрасль начала подготовку к IV Всероссийскому съезду рыбаков. Вопросов для столь масштабного мероприятия хватает: как показали последние события, угроза встряски для бизнеса есть всегда.

    Лента новостей

    13 декабря 2017 года

    «Крабовые новации» прокомментировали на Сахалине

    На возможность исключения крабов из общей системы распределения долей квот реагируют не только на федеральном уровне – большую пресс-конференцию, посвященную «крабовым новациям», провели на Сахалине.

    Ученые ищут лучшие способы подсчитать сайру и скумбрию

    Специалисты Комиссии по рыболовству в северной части Тихого океана (СТО, NPFC) провели встречи во Владивостоке. Представители шести стран обсудили пути стандартизации оценки запасов сайры и скумбрии.

    Россия и Аргентина собираются возобновить «рыбное» сотрудничество

    Российская Федерация и Аргентина планируют в ближайшее время заключить новое межправительственное соглашение о взаимодействии в области рыбного хозяйства. Документ позволит российским судам вести промысел в водах республики.

    На Аляске ждут богатых уловов сельди в новом году

    Аляскинские добытчики сельди ожидают увеличения уловов в районе Тогиак: общая квота на 2018 г. превысит 24 тыс. тонн. Рост запаса прогнозирует Департамент рыболовства и охоты штата.

    АтлантНИРО продолжит помогать рыбозаводам Белоруссии

    В Минске прошла 14-я сессия российско-белорусской смешанной комиссии в области рыбного хозяйства. Стороны договорились взаимодействовать в совершенствовании технологий переработки и подготовке совместных предложений по техрегламенту ЕАЭС.

    12 декабря 2017 года

    Таможня рассказала о перспективах признания тары припасами

    Вопрос отнесения тароупаковочных материалов к припасам подняли на публичных обсуждениях правоприменительной практики в ДВТУ. На мероприятии рассматривались положения нового таможенного кодекса.

    Палтусы станут единой инвестквотой

    В постановления правительства по инвестиционным квотам предлагается внести изменения. В частности, белокорого и черного палтусов планируют прописать как один объект.

    Дальний Восток встречает новый таможенный кодекс

    Задача таможенных органов – чтобы с 1 января участники ВЭД могли пользоваться преимуществами нового таможенного кодекса, заявил заместитель руководителя ФТС России Тимур Максимов.

    У браконьеров отберут очередной «подфлажник»

    Вступило в силу решение Сахалинского областного суда по делу судна-нарушителя Amicus, пойманного в российских водах с крабом на борту. Иностранной компании назначен штраф в 2,7 млн рублей с конфискацией «подфлажника».

    С кем же обсуждались крабовые квоты?

    По словам главы Минсельхоза, вопрос распределения крабового ресурса на торгах обсуждался с отраслевым сообществом, однако рыбацкой общественности о таких совещаниях не известно, отмечает член Общественного совета при Росрыболовстве, председатель Совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард Климов.

    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Какая выставка привлечет ваше внимание?

    От первого лица

    Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ

    Президент ВАРПЭ

    Герман ЗВЕРЕВ

    Рыбной отрасли грозит рецидив «аукционной лихорадки»?

    Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

    Губернатор Хабаровского края

    Вячеслав ШПОРТ

    Хабаровский край продолжает реализацию проектов в рыбной отрасли

    Все материалы

    Интервью

    Начальник Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Владимир БАРДЫК

    Начальник Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ

    Владимир БАРДЫК

    Причина трагедий на море – нарушение элементарных правил

    Заместитель губернатора Сахалинской области Сергей ПОДОЛЯН

    Заместитель губернатора Сахалинской области

    Сергей ПОДОЛЯН

    О новой должности и ответственности перед жителями Сахалина и Курил

    Директор ООО «Альянс» Александр САДОВ

    Директор ООО «Альянс»

    Александр САДОВ

    Где лучший дом для лосося?

    Начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий ЛАДЫГИН

    Начальник Дальневосточного таможенного управления

    Юрий ЛАДЫГИН

    Готовы ответить на вопросы по новому Таможенному кодексу

    Все интервью

    Личное мнение

    Первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Александр ВАСЬКОВ

    Первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

    Александр ВАСЬКОВ

    О барьерах и решениях

    Игорь КИМ, к.т.н., доцент, завкафедрой «Безопасность жизнедеятельности и право» Дальрыбвтуза

    К.т.н., доцент, завкафедрой «Безопасность жизнедеятельности и право» Дальрыбвтуза

    Игорь КИМ

    Успех на рынке зависит от уровня специалистов

    Все материалы

    Крупным планом

    Продукция «Дикий Улов» – сделано на Дальнем Востоке

    «Дикий Улов» – сделано на Дальнем Востоке

    Крабовый промысел

    Крабовый шок

    В июле «Островной» посетил заместитель министра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Вместе с гендиректором предприятия Михаилом ЗАЙЦЕВЫМ он осмотрел комбинат

    Сдержанный оптимизм «Островного»

    Для доступной рыбы разработали свои финансовые продукты

    Для доступной рыбы разработали свои финансовые продукты

    Все материалы

    События

    Российский объединенный стенд на рыбохозяйственной выставке в Циндао China Fisheries and Seafood Expo-2017

    Выставка в Циндао: новые тенденции на рыбном рынке

    В салоне «Рыбпромресурс» акцент был сделан на производителей холодильного оборудования. Фото пресс-службы «Экспоцентра»

    «Агропродмаш-2017» подвел впечатляющие итоги

    Все события

    Продвигая рыбу: Кухня против школы

    Кухня против школы. Шашки

    Шашки. Видео-рецепт

    Корейский салат с кальмарами

    Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

    Все материалы

    Выставки

    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.