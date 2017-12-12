13 декабря 2017 года

Травматизм на производстве – все внимание профилактике

За последние 10 лет число несчастных случаев и травм на производстве в России сократилось вдвое. В ближайшие годы больше внимания предлагается уделять внедрению механизма предупреждения и управления рисками.

Премьер-министр Дмитрий Медведев провел совещание о работе по снижению производственного травматизма. В работе приняли участие представители заинтересованных министерств, ведомств, профессиональных объединений и крупных предприятий.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на совещании было отмечено: за 10 лет нечастных случаев и травм на производстве стало в два раза меньше. Вместе с тем только на рабочих местах погибло более 2 тыс. человек и пострадало почти 40 тысяч, привел печальную статистику глава правительства.

Сегодня Министерство труда и социальной защиты продолжает разработку и утверждение правил охраны труда для разных видов деятельности (в настоящее время их утверждено 27). Подготовлена подпрограмма «Безопасный труд», которую нужно будет включить в госпрограмму «Содействие занятости», проинформировал Дмитрий Медведев.

«Будет правильно, если мы в целом подготовим ведомственные планы по снижению производственного травматизма. Конечно, это нужно делать с учетом отраслевой специфики. К этому должны быть подключены профессиональные союзы, РСПП, другие организации, представляющие деловой мир, и эксперты», – обратился премьер к представителям профессионального сообщества.

Кроме того, глава правительства напомнил о специальной оценке труда, которая была внедрена в 2014 г. «До конца 2018 года действует переходный период, в течение которого эта специальная оценка условий труда должна быть завершена. Надо будет проанализировать, что достигнуто, и подумать, как совершенствовать дальше эту систему», – обратил внимание Дмитрий Медведев.

Одновременно, по его словам, следует совершенствовать систему контроля за соблюдением трудового законодательства. «Акцент сделать на стимулировании работодателей, чтобы они были заинтересованы в нормальных и комфортных условиях для работников, внедрении механизма предупреждения и управления рисками», – отметил премьер-министр.

Опасным отраслям предложат дорожные карты

Еще одна задача на сегодня – переформатировать работу по снижению производственного травматизма и сконцентрироваться на тех отраслях, которые остаются наиболее опасными, отметил министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Это такие сферы, как строительство, транспорт, сельское хозяйство, ЖКХ и добыча полезных ископаемых – на них приходится 75% производственного травматизма со смертельным исходом. «Нам нужно сделать стандартные ведомственные планы улучшения условий труда путем стандартного анализа ситуации, разработки мер по снижению травматизма с участием социальных партнеров, мониторинга этой ситуации, распространения лучших практик. То есть сделать стандартные «дорожные карты» по каждому министерству, они покроют отрасли, которые курируют те или иные федеральные органы», – поделился планами министр. В перспективе, по его словам, в соответствующих госпрограммах могут быть созданы специальные разделы, предусматривающие такие мероприятия.

Предупредить – значит спасти

К работе по улучшению условий труда предлагается привлечь и регионы: «Мы сейчас готовим поправки в Трудовой кодекс и там предусматриваем, что регионы будут обязаны создавать программу улучшения условий труда (сейчас такой нормы нет), а мы на федеральном уровне установим типовые показатели, типовые индикаторы», – сообщил Максим Топилин.

«Мы хотим изменить трудовое законодательство с тем, чтобы сделать действия работодателя и работника превентивными – чтобы у работодателя была обязанность выявлять риски на производстве, чтобы работник активно участвовал в обеспечении безопасности на своем рабочем месте и чтобы были нормы о том, что опасности должны устраняться. То есть не реакция на условия труда, а именно выявление этих негативных сюжетов», – пояснил министр.

Важная статистика

Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков остановился на важности анализа распространенности и тяжести несчастных случаев на производстве. «Сегодня расхождение приведенных показателей о травматизме с летальным исходом, которое мы наблюдаем, например между ФСС и Росстатом, достигает 30%, а по общему травматизму – свыше 40%», – обратил внимание глава объединения. По словам Михаила Шмакова, дальнейшее обобщение статистических материалов выявляет и другие недостатки, в частности отсутствие единой классификации причин травматизма, расхождения в терминологии и формулировках причин и видов травматизма и т.д.

Федерация представила в Минтруд свои предложения, основанные на рекомендациях Международной организации труда, по оптимизации учета несчастных случаев и профзаболеваний и ведения общей статистики в этой сфере. Эта работа, по словам Михаила Шмакова, необходима в условиях риск-ориентированных технологий, которые внедряются сегодня в России, – улучшение статистики приведет к более точным оценкам рисков.

Средства на безопасность

Президент Российского профсоюза промышленников и предпринимателей Александр Шохин обратил внимание на необходимость поиска специальных механизмов стимулирования инвестиций именно в безопасность производства. «Безусловно, нужно думать о том, как сохранять стимулирующую роль налоговой системы, в том числе и в производство оборудования, менее травмоопасного и более комфортного для работников», – обратил внимание глава РСПП.

Кроме того, по словам Александра Шохина, нужно ускорить работу по устранению существующих противоречий в законодательстве: отмена устаревших норм, устранение дублирования контрольно-надзорных органов и т.д.

«На наш взгляд, также необходимо повысить самостоятельность и работодателя, в том числе через коллективные договоры, в построении своих систем охраны труда и выборе средств обеспечения безопасности и здоровья работников. То есть федеральные нормы – это тот минимум, на котором должна выстраиваться эта система», – выделил еще один важный аспект президент РСПП.

По его словам, нужно стимулировать работодателя – и не только нормативами (требовать соблюдения соответствующего уровня обеспеченности средствами индивидуальной защиты), но и выводить из-под налогообложения прибыли все затраты работодателя на эти цели. «Речь идет об увеличении доли средств, которые направляются работодателями на финансирование профилактических, предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний. Сейчас это 20% тарифа страховых взносов в ФСС, мы уже давно предлагаем довести эту цифру до 30%», – отметил Александр Шохин.

«Что касается темы со структурой тарифа, действительно, можно посмотреть, – согласился с озвученным предложением премьер-министр. – Очень важное направление расходования средств. Может быть, есть смысл посмотреть на возможности перераспределения».

Fishnews