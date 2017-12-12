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Инспектор рыбоохраны, задержавший браконьера, составляет протокол

Борьбу с браконьерами хотят сделать заботой легальных рыбаков

В Госдуму внесены поправки в закон о рыболовстве: предлагается обязать пользователей рыболовных участков осуществлять на них производственный контроль с помощью собственных инспекторов.

Поправки предлагает Самарская губернская дума. В пояснительной записке отмечено, что пользователям рыболовных участков необходимо предупреждать, выявлять и пресекать нарушения законодательства в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов. Предлагается возложить на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заключивших договоры пользования, обязанности по производственному контролю на участках.

Как сообщает корреспондент Fishnews, изменения планируется внести в главу 51 ФЗ «О рыболовстве…». Предусматривается, что производственный контроль в границах участков будут осуществлять специальные инспекторы – работники компаний или ИП, заключивших договоры пользования. Согласно поправкам, информация о кандидатах будет направляться в федеральный орган исполнительной власти в области рыболовства, и после проверки необходимых знаний они получат удостоверения и нагрудные значки.

Производственных рыболовных инспекторов предлагается наделить правом проверять соблюдение правил рыболовства, производить досмотр вещей и судов, подозреваемых в нарушениях. В ходе досмотров предлагается вести фото- и видеосъемку. Планируется, что при выявлении фактов браконьерства или иного причинения вреда водным биоресурсам на участке инспекторы будут составлять акты о наличии признаков административного правонарушения или преступления. Также они будут сообщать о нарушителях в соответствующие органы государственного надзора или полицию.

Предусматривается, что за нарушение порядка осуществления контроля инспекторы будут отстраняться от дел, а за противоправные действия или бездействие – нести ответственность согласно российскому законодательству.

Fishnews
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