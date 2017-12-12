13 декабря 2017 года

Россельхознадзор отправился к переработчикам Вьетнама

До 19 декабря специалисты Россельхознадзора проверят 8 вьетнамских предприятий, заинтересованных в поставках рыбной продукции на рынок РФ. Также представители отечественного ветеринарного ведомства ознакомятся с сырьевой базой этих заводов.

Инспекторы Россельхознадзора провели вступительное совещание с представителями Государственного управления по надзору и контролю за качеством сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции (NAFIQAD) Вьетнама.

Гостям, в частности, разъяснили порядок заполнения пункта 4 Приложения 3 к Руководству по санитарно-гигиеническому контролю импортируемых продуктов питания животного происхождения при внесении предприятий во вьетнамский реестр импортеров рыбопродукции. Как сообщили Fishnews в пресс-службе отечественного ветеринарного ведомства, в последнее время российские компании-экспортеры стали чаще сталкиваться с трудностями.

Вьетнамские коллеги рассказали, что при внесении данных об условиях производства необходимо указывать зону добычи (например 27В), метод вылова (трал, ловушки и т.п.), схему предприятия с указанием поточности сырья, готовой продукции, движения персонала, оборудование санпропускника, санитарные условия для приемки сырья (включая температуру помещения), стандартные операционные процедуры по санитарно-гигиеническим мероприятиям. Также нужно сообщать информацию о процессе производства (с момента вылова и до окончания производственного процесса), температурных режимах переработки, производства, хранения, способе упаковки (метод упаковки – ручная или автоматизированная, материал, размер, вес и пр.).

Кроме того, специалисты Россельхознадзора посетили региональную лабораторию, осуществляющую эпизоотический и пищевой мониторинг.

Fishnews