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ФГИС «Меркурий»

По незаконному импорту решили ударить «Меркурием»

Для того, чтобы коллеги из других стран могли заранее предупреждать о грузах, следующих в Россию, Россельхознадзор создал в системе «Меркурий» специальный модуль. Его использование поможет бороться с мошенничеством, считают в ведомстве.

Модуль «Уведомления (импорт)» предназначен для внесения зарубежными ветеринарными службами предварительных уведомлений на подконтрольные грузы, которые следуют в адрес российских получателей из третьих стран, рассказали Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

По данным ведомства, сейчас модуль используют Азербайджан, Венгрия, Молдавия, Фарерские острова и Аргентина. На уровне технических специалистов проводятся консультации о подключении к работе еще по двум странам – Болгарии и Сербии.

Fishnews
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