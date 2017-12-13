По незаконному импорту решили ударить «Меркурием»

13 декабря 2017 года
До 19 декабря специалисты Россельхознадзора проверят 8 вьетнамских предприятий, заинтересованных в поставках рыбной продукции на рынок РФ. Также представители отечественного ветеринарного ведомства ознакомятся с сырьевой базой этих заводов.
12 декабря 2017 года
Сотрудники Россельхознадзора задержали более тонны свежемороженого лосося, ввезенного из Казахстана. Сопроводительных документов на рыбопродукцию не оказалось, и она была утилизирована.
07 декабря 2017 года
Решение базировать список подконтрольных товаров на кодах ТН ВЭД было большой методической ошибкой, считают в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
04 декабря 2017 года
Внедрение в рыбной отрасли электронной ветсертификации обсудили в Хабаровском крае. Предприятиям рекомендовали активизировать работу по регистрации в системе «Меркурий».
01 декабря 2017 года
Право на экспорт рыбной продукции в Республику Корея получили 37 новых российских поставщиков, сообщает Россельхознадзор. Всего в списке свыше 700 предприятий и судов.
29 ноября 2017 года
У юго-западного побережья Байкала полицейские задержали микроавтобус, перевозивший около 400 кг омуля. Документов на ценный груз у водителя не оказалось.
14 декабря 2017 года
Почти 3,8 тонны крабовой продукции изъяли из незаконного оборота пограничники во Владивостоке. По предварительной оценке, рыночная стоимость товара составляет более 3,5 млн рублей.
Изменения, внесенные летом в закон о морских портах, отразили в положениях о Минсельхозе и Росрыболовстве. Речь идет об объектах портовой инфраструктуры.
Северный спасательный отряд с начала года осуществил 25 спасательных и поисковых операций. Кроме ликвидации аварий на промысловых судах, спасатели также помогали рыбакам-любителям и предприятиям аквакультуры.
На «Дальневосточной ярмарке» в Москве Камчатский край представил рыбную продукцию, сувениры, травяные чаи. Стенд региона с интересом осмотрел вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.
13 декабря 2017 года
До 19 декабря специалисты Россельхознадзора проверят 8 вьетнамских предприятий, заинтересованных в поставках рыбной продукции на рынок РФ. Также представители отечественного ветеринарного ведомства ознакомятся с сырьевой базой этих заводов.
Вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев посетил ярмарку в рамках Дней Дальнего Востока в Москве. Он оценил ассортимент рыбы и морепродуктов и побеседовал с руководителями дальневосточных предприятий.
В Улан-Удэ возбуждено уголовное дело в отношении горожанки, купившей семь хвостов незаконно добытого омуля. Полиция устанавливает личности продавцов.
В Госдуму внесены поправки в закон о рыболовстве: предлагается обязать пользователей рыболовных участков осуществлять на них производственный контроль с помощью собственных инспекторов.
На возможность исключения крабов из общей системы распределения долей квот реагируют не только на федеральном уровне – большую пресс-конференцию, посвященную «крабовым новациям», провели на Сахалине.
За последние 10 лет число несчастных случаев и травм на производстве в России сократилось вдвое. В ближайшие годы больше внимания предлагается уделять внедрению механизма предупреждения и управления рисками.