14 декабря 2017 года

Крабовый склад закрыли в столице Приморья

Почти 3,8 тонны крабовой продукции изъяли из незаконного оборота пограничники во Владивостоке. По предварительной оценке, рыночная стоимость товара составляет более 3,5 млн рублей.

Прибыльный бизнес был организован на окраине города. 28-летний приморец оптом покупал краба в населенных пунктах на севере края и привозил продукцию на импровизированный склад, размещенный на территории одной из промзон. Здесь молодой предприниматель арендовал помещение, в котором и складировал деликатесы.

В двух рефконтейнерах сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю нашли более 850 кг варено-мороженого краба. Еще более 2,9 тонны крабовой продукции обнаружили в микрогрузовике, из которого под покровом ночи бизнесмен и его помощники выгружали новую партию деликатесов.

Документов, подтверждающих законность происхождения водных биоресурсов, не оказалось, сообщили Fishnews в пресс-группе погрануправления. Места приобретения морепродуктов и дальнейшее их предназначение предстоит выяснить.

Трепанга не выпустили из страны

В автомобильном пункте пропуска Пограничный пограничники пресекли попытку вывоза ценных валютоемких биоресурсов. Из незаконного оборота изъято около 1 тыс. особей трепанга.

В ходе личного досмотра иностранной гражданки, оформлявшейся на выезд, правоохранители обнаружили свыше 2 кг сушеного «морского огурца». Женщина спрятала свертки с деликатесом под одеждой, предварительно расфасовав его в пакеты и примотав к телу скотчем. Ущерб, нанесенный биоресурсам, предварительно оценили более чем в 85 тыс. рублей.

В отношении гражданки сопредельного государства возбуждено административное дело по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ (нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономзоне РФ или открытом море). Проводится разбирательство, по окончании которого будет принято правовое решение.

Fishnews