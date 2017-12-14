Треску Балтийского моря распределили между предприятиями

14 декабря 2017 года
Правительство РФ предусмотрело обязательную доставку уловов, добытых в открытом море северо-западной части Тихого океана, на территорию России. В этом случае снимается требование о прохождении контрольных пунктов (точек).
Рыбацкий профсоюз в Приморье решил попросить у главы региона Андрея Тарасенко поддержки в вопросе сохранения аварийно-спасательного флота в системе Росрыболовства.
Изменения, внесенные летом в закон о морских портах, отразили в положениях о Минсельхозе и Росрыболовстве. Речь идет об объектах портовой инфраструктуры.
Северный спасательный отряд с начала года осуществил 25 спасательных и поисковых операций. Кроме ликвидации аварий на промысловых судах, спасатели также помогали рыбакам-любителям и предприятиям аквакультуры.
13 декабря 2017 года
Вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев посетил ярмарку в рамках Дней Дальнего Востока в Москве. Он оценил ассортимент рыбы и морепродуктов и побеседовал с руководителями дальневосточных предприятий.
Российская Федерация и Аргентина планируют в ближайшее время заключить новое межправительственное соглашение о взаимодействии в области рыбного хозяйства. Документ позволит российским судам вести промысел в водах республики.
14 декабря 2017 года
Правительство РФ предусмотрело обязательную доставку уловов, добытых в открытом море северо-западной части Тихого океана, на территорию России. В этом случае снимается требование о прохождении контрольных пунктов (точек).
Рыбацкий профсоюз в Приморье решил попросить у главы региона Андрея Тарасенко поддержки в вопросе сохранения аварийно-спасательного флота в системе Росрыболовства.
Международный форум по аквакультуре состоится в столице 30 января. С докладами по актуальным вопросам выступят представители государственных органов власти, руководители отраслевых союзов и ассоциаций, бизнесмены и ведущие ученые.
На долю контрактов, заключенных рыбаками с судостроительными заводами в составе ОСК, приходится порядка 70% ресурсов, которые планируется выделить под инвестиционные квоты, заявил президент госкорпорации Алексей Рахманов.
Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области поддержала проведение IV Всероссийского съезда работников рыбного хозяйства. Сейчас максимально важно защищать интересы отрасли, отметили в региональном объединении.
Почти 3,8 тонны крабовой продукции изъяли из незаконного оборота пограничники во Владивостоке. По предварительной оценке, рыночная стоимость товара составляет более 3,5 млн рублей.
Изменения, внесенные летом в закон о морских портах, отразили в положениях о Минсельхозе и Росрыболовстве. Речь идет об объектах портовой инфраструктуры.
Северный спасательный отряд с начала года осуществил 25 спасательных и поисковых операций. Кроме ликвидации аварий на промысловых судах, спасатели также помогали рыбакам-любителям и предприятиям аквакультуры.
Для того, чтобы коллеги из других стран могли заранее предупреждать о грузах, следующих в Россию, Россельхознадзор создал в системе «Меркурий» специальный модуль. Его использование поможет бороться с мошенничеством, считают в ведомстве.
На «Дальневосточной ярмарке» в Москве Камчатский край представил рыбную продукцию, сувениры, травяные чаи. Стенд региона с интересом осмотрел вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.