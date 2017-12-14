14 декабря 2017 года

Треску Балтийского моря распределили между предприятиями

Продолжается подготовка к промыслу 2018 г. Росрыболовство распределило между пользователями прибрежную квоту добычи трески в Балтийском море.

Приказ Росрыболовства от 11 декабря 2017 г. № 851 «О распределении квот добычи (вылова) водных биоресурсов Западного рыбохозяйственного бассейна для осуществления прибрежного рыболовства на 2018 г. по пользователям Российской Федерации» опубликован в базе ведомства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, документ закрепляет за пользователями разрешенные объемы вылова в режиме «прибрежки» трески в Балтийском море.

Также в базе размещен приказ Росрыболовства от 11 декабря 2017 г. № 852 о распределении по пользователям РФ квот в районах действия международных договоров РФ в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов в Куршском и Калининградском (Вислинском) заливах Балтийского моря на 2018 г. Между предприятиями поделили лимиты по добыче леща и судака.

Fishnews