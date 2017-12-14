14 декабря 2017 года

Насущные проблемы рыбоводства рассмотрят в Москве

Международный форум по аквакультуре состоится в столице 30 января. С докладами по актуальным вопросам выступят представители государственных органов власти, руководители отраслевых союзов и ассоциаций, бизнесмены и ведущие ученые.

Мероприятие пройдет в рамках деловой программы XXIII Международной специализированной торгово-промышленной выставки «MVC: Зерно – Комбикорма – Ветеринария – 2018». Форум по аквакультуре состоится на ВДНХ, в павильоне № 75.

Как сообщили Fishnews организаторы, участники конференции обсудят актуальные вопросы, касающиеся правового регулирования, ветеринарного надзора, экологической безопасности, технического оснащения, создания структуры селекционно-племенной базы, а также развития аквакультуры в России и мире.

С докладами выступят представители государственных органов власти, руководители отраслевых союзов и ассоциаций, ведущие ученые и бизнесмены.

Международный форум по аквакультуре организует МСЕ «Экспохлеб» при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ, Федерального агентства по рыболовству, Ассоциации «ГКО «Росрыбхоз». Информационный партнер – медиахолдинг Fishnews.

Fishnews