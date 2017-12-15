15 декабря 2017 года

Рыбаки предлагают дополнительные ограничения по Амуру

Рыбопромышленники Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края подготовили свои предложения к решению ДВНПС. Среди них – оснащение ставных орудий лова пропускными «окнами» и установка заездков с привязкой крыла к материковому берегу.

Итоги и перспективы лососевой путины обсуждались на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета 10 ноября. Готовятся изменения бассейновых правил рыболовства.

Свои предложения в проект сформулировала и Ассоциация рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края (АРУК), сообщает корреспондент Fishnews. Лососевая путина на Амуре в этом году вызвала немало вопросов.

Положительными моментами, по мнению рыбопромышленников – членов АРУК, являются решения ДВНПС запретить использование ставных сетей, ограничить размеры плавных сетей и увеличить расстояния между сетями при их использовании.

Вместе с тем члены ассоциации отметили недостаточность принимаемых мер для коренного изменения ситуации на промысле в 2018 г. и выделили ряд важных, на их взгляд, моментов, которые не вошли в приложение к протоколу научно-промыслового совета.

Первое. В правилах необходимо прописать требование об оснащении крыльев ставных неводов типа «заездок» проходными окнами, которые позволят обеспечивать пропуски производителей на нерестилища в проходные периоды.

Второе. Установка ставных неводов типа «заездок» должна осуществляться с привязкой крыла невода к материковому берегу по всему Амуру. Это исключит возможность установки ставных орудий лова посреди каналов, с привязкой к островам, напротив друг друга, в шахматном порядке и т.д. и позволит обеспечить миграционный коридор для прохождения лосося, отмечают в ассоциации.

Также АРУК поддерживает озвученное на ДВНПС предложение об ограничении не только длины, но и глубины установки ставных неводов и заездков.

Третье. Ограничить количество заездков на рыбопромысловом участке (один заездок на один РПУ) и длину крыла заездка (до 1 км) на участке от Николаевска-на-Амуре до линии мыс Пронге – мыс Табах

Четвертое. Рыбаки предложили ввести запрет использования плавных сетей ниже нулевого километра, в устье Амура.

Пятое. Установка камер наблюдения на ставниках и приемках рыбы по Амуру, а также датчиков на плавных сетях позволит, по мнению рыбаков, в онлайн-режиме отслеживать выполнение требований правил рыболовства.

«Важно, чтобы по Амуру был принят полный комплекс ограничительных мер, – отметили в Ассоциация рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов. – Мы должны сделать все возможное, чтобы плачевная картина этого года не повторилась вновь».

Свои предложения, подкрепленные расчетами науки и отраслевой статистикой, ассоциация направила заместителю руководителя Росрыболовства Петру Савчуку, в Амурское теруправление Росрыболовства и иные органы власти.

Fishnews