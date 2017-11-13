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Промысел нерки на Камчатке

Дальний Восток подвел итоги непростой путины

К концу октября на Дальнем Востоке рыбаки взяли свыше 351 тыс. тонн тихоокеанских лососей. О том, как проходила путина, власти регионов и отраслевая наука рассказали на заседании ДВНПС.

Замглавы Росрыболовства Петр Савчук, открывая встречу научно-промыслового совета, отметил, что нужно готовиться к изменениям состояния ресурса, выработать современные меры регулирования лова.

Резкого обвала не ожидается

Уже не раз говорилось о том, что предстоит период некоторого уменьшения численности лососевых. Однако снижение уловов не будет катастрофичным и быстрым, отметил заместитель директора ТИНРО-Центра Игорь Мельников. По его мнению, процесс серьезно замедлит искусственное воспроизводство. Да, будет наблюдаться снижение эффективности лососевых рыбоводных заводов, однако все равно их работа будет полезна, считает ученый. Тем более что экосистемная емкость моря никак не ограничивает пока повышение уровня воспроизводства.

Представитель института также остановился на том, что нужно предпринять в условиях снижения численности лососей. Многое делается уже сейчас, в частности, прорабатываются меры по сокращению промысловой нагрузки, обратил внимание Игорь Мельников. В своей презентации он также отметил необходимость контроля заполнения нерестилищ, важность научной программы в рамках Международного года лосося: предполагается изучить малоисследованный, зимний, период жизни красной рыбы.

Как сообщает корреспондент Fishnews, замдиректора ТИНРО рассказал о подготовке прогноза по лососевым на 2018 г. Уже выполнены исследования в Беринговом море. Сейчас НИС «Профессор Кагановский» выполняет съемку в Охотском море: такого количества горбуши не наблюдалось никогда, так что следующий год обещает стать горбушовым, предполагают специалисты. Вопрос в том, в какие районы подойдет эта рыба? Предполагается, что разобраться с подходами ученым поможет генетическая дифференциация.

Камчатка показала рекорды

Камчатский край выгодно отличается на фоне других по уловам лососей. В целом рыбаки взяли более 241 тыс. тонн, в том числе в режиме промышленного и прибрежного рыболовства – около 237 тыс. тонн. Путина уже в девятый раз была организована по бассейновому принципу.

Рассказывая о результатах промысла, зампред правительства – министр рыбного хозяйства края Владимир Галицын отметил уловы нерки в Петропавловско-Командорской подзоне – около 15 тыс. тонн, лучший объем добычи этого объекта на восточном побережье Камчатки. Представитель региональных властей соотнес такие показатели с грамотным регулированием промысла, эффективным заполнением нерестилищ. Положительный результат, по его мнению, дал запрет дрифтерного промысла.

Зампред правительства выразил надежду на хорошие подходы горбуши на Западной Камчатке в путину 2018 г. и отметил, что регион готов поработать с такими уловами: за последние восемь лет в развитие отрасли, в постройку береговых перерабатывающих мощностей вложено более 24 млрд рублей, изменилось соотношение переработки в море и на берегу.

Владимир Галицын также заявил о поддержке предложений по регулированию промысла, в том числе о поддержке отраслевой науки, отработавшей регламент использования ставных сетей.

Отдельно представитель камчатских властей остановился на активном участии ассоциаций в защите ресурса от браконьеров. По предварительной информации, в этом году на западном побережье на охрану рек потрачено более 100 млн рублей. Радует, по словам Владимира Галицына, и роль предприятий в защите ресурса по Восточной Камчатке.

Как и в прошлом году, зампред краевого правительства поднял вопрос о полномочиях комиссии по анадромным. Уже не раз камчатские власти выступали за то, чтобы регулировать орудия добычи. Это позволило бы работать эффективнее, отметил Владимир Галицын.

Власти Сахалина высказали свой взгляд

Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко, говоря о ситуации в регионе, заявил, что нужно «кардинальным образом пересмотреть все подходы к организации лова и в первую очередь снизить промысловую нагрузку». Общий вылов лососей на островах составил около 50 тыс. тонн. Можно, конечно, говорить о природных явлениях, «но жители региона ждут от нас не этого», сказал губернатор.

Зампред областного правительства Анатолий Макоедов отметил, что «вопрос о необходимости сокращения количества неводов – это аксиома, которую мы должны воплотить в жизнь». Среди мер, которые также предложили власти региона, мораторий на работу речных рыбопромысловых участков, освобождение морских устьевых пространств основных нерестовых рек от орудий лова на расстояние не менее 4-5 км с каждой стороны, мораторий на использование РУЗов в качестве орудий лова. Вновь предложили лишать рыбопромысловых участков тех, кто скупает браконьерскую добычу. В очередной раз администрация края заявила о ревизии подходов к искусственному воспроизводству.

Анатолий Макоедов также поддержал предложение Камчатки о том, чтобы добавить полномочий комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб.

Хабаровский край готовится к новым условиям

О Хабаровском крае в этом году много говорили в привязке к ситуации на Амуре. Но в целом нужно отметить, что путина прошла на уровне среднемноголетних значений, обратил внимание председатель регионального комитета рыбного хозяйства Кирилл Фирсов. Всего, напомним, выловлено более 48 тыс. тонн.

Руководитель комитета отметил, что путина характеризовалась неплохими подходами в северной части Хабаровского края – Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском районах, Сахалинском заливе: выловлено порядка 20 тыс. тонн. Уловы лососей в бассейне Амура составили около 26 тыс. тонн – в основном это летняя и осенняя кета.

По мнению Кирилла Фирсова, ситуацию обострило снижение подходов после богатых на уловы годов. «В последнее время мы видели, что Амур давал неплохие результаты, и все были довольны, в том числе пользователи, предприятия. Были спокойны, рыбы хватало всем. В этом году ситуация изменилась, и нам пришлось впервые работать в тех условиях, которые сложились», – заявил представитель краевых властей. Он выразил надежду, что решения, принимаемые ДВНПС, позволят изменить положение дел, обеспечить сохранение ресурса.

Кирилл Фирсов согласился с тем, что нужно снижать промысловую нагрузку, ведь число пользователей, орудий лова, рыбопромысловых участков увеличилось. Поэтому край и предложил ограничить количество орудий лова, профильная комиссия за последний год не сформировала ни одного РПУ, заявил глава комитета.

Он поддержал камчатских коллег с их предложением о расширении полномочий комиссии по анадромным – чтобы она могла принимать решения по регулированию орудий добычи.

На заседании также были приняты изменения правил рыболовства для Дальневосточного бассейна. В том числе – важные поправки по регулированию промысла лососей в Сахалинской области, на Амуре и в лимане, в Камчатском крае.

Fishnews
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