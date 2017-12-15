Новости

Франция поставила российской рыбе «радиоактивный» барьер

Ветеринарная служба Франции задерживает ввозимые из России партии рыбопродукции под предлогом проверки на содержание рутения. В группе «Норебо» такую меру считают политически мотивированной.

28 ноября в порту Гавр при оформлении на ввоз в ЕС были задержаны и помещены под контроль 10 контейнеров мороженого филе минтая с Дальнего Востока. Власти республики объяснили это возможным выбросом рутения-106 (Ruthenium 106) в России. Разрешение на ввоз выдали только 12 декабря, а на следующий день была задержана новая партия российской рыбопродукции - уже 13 контейнеров.

Сообщения о возможном выбросе рутения-106 появились сначала в европейских, а затем и российских СМИ в начале октября. По мнению российских природоохранных организаций и французских экспертов из Института ядерной и радиационной безопасности (IRSN), такой выброс мог произойти 25-26 сентября 2017 г. в районе производственного объединения «Росатома» «Маяк». Оно расположено в Челябинской области и занимается переработкой радиоактивных материалов.

В группе «Норебо» подчеркнули, что отечественная рыбопродукция поставлялась с «сертификатами здоровья» Россельхознадзора, подтверждающими соответствие ветеринарным и санитарным требованиям ЕС. Кроме того, вся рыбопродукция была произведена задолго до 25-26 сентября 2017 г. - времени возможного выброса. Наконец, место возможного выброса находится более чем в 5 тыс. км от района промысла (Охотское море), и ветер, который дул в западном направлении, не мог принести рутений на Дальний Восток.

«В Гринпис России нам подтвердили, что речь может идти о заражении территории в непосредственной близи с предприятием (это десятки километров от возможного источника), но никак не об Охотском море, - рассказал Fishnews заместитель директора ООО «УК Норебо» по международным вопросам и связям с общественностью Сергей Сенников. – Очевидно, что ограничение ввоза российской рыбопродукции носит чисто политический характер и никак не связано даже с предположениями о заражении рутением-106».

При содействии торгового представительства России во Франции представители «Норебо» получили информацию от властей республики: ограничение распространяется на ввоз всей пищевой продукции из РФ, Казахстана и Узбекистана, вне зависимости от места и времени ее производства. Разрешение на ввоз выдается только после проверки товара на наличие радиоактивных элементов. Пока задержка составляет около двух недель.

«Покупатель во Франции не смог получить рыбопродукцию в срок, что могло привести к остановке производства и существенно испортить наши деловые отношения, - обратил внимание Сергей Сенников. – При этом проблемы при ввозе на территорию ЕС возникают исключительно во Франции. В других европейских портах сложностей у поставщиков нет. Получается, что только Франция вводит такие ограничения, которые в отношении российской продукции морского промысла являются абсурдными и никак не связаны с реальным риском поставки радиоактивного товара. В данном случае можно говорить о том, что французские власти, пользуясь своими полномочиями и формальным поводом, вводят нетарифные барьеры для российской рыбопродукции. В выигрыше от таких действий могут быть только поставщики из США».

Fishnews
НазадМетки: дальний востокроссельхознадзор

Похожие новости

15 декабря 2017 года

Русская рыба пробует онлайн

На выставке «Дни Дальнего Востока» Росрыболовство продемонстрировало преимущества формата интернет-магазинов для торговли рыбой и морепродуктами напрямую от производителей и поставило перед сетями вопросы о качестве и ценообразовании на рыбную продукцию.

14 декабря 2017 года

По незаконному импорту решили ударить «Меркурием»

Для того, чтобы коллеги из других стран могли заранее предупреждать о грузах, следующих в Россию, Россельхознадзор создал в системе «Меркурий» специальный модуль. Его использование поможет бороться с мошенничеством, считают в ведомстве.

Богатства Камчатки продемонстрировали в столице

На «Дальневосточной ярмарке» в Москве Камчатский край представил рыбную продукцию, сувениры, травяные чаи. Стенд региона с интересом осмотрел вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

13 декабря 2017 года

Россельхознадзор отправился к переработчикам Вьетнама

До 19 декабря специалисты Россельхознадзора проверят 8 вьетнамских предприятий, заинтересованных в поставках рыбной продукции на рынок РФ. Также представители отечественного ветеринарного ведомства ознакомятся с сырьевой базой этих заводов.

Юрий Трутнев проинспектировал рыбу с Дальнего Востока

Вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев посетил ярмарку в рамках Дней Дальнего Востока в Москве. Он оценил ассортимент рыбы и морепродуктов и побеседовал с руководителями дальневосточных предприятий.

12 декабря 2017 года

Дальний Восток встречает новый таможенный кодекс

Задача таможенных органов – чтобы с 1 января участники ВЭД могли пользоваться преимуществами нового таможенного кодекса, заявил заместитель руководителя ФТС России Тимур Максимов.

Лента новостей

15 декабря 2017 года

Итоги недели – в обзоре Fishnews

«Рыбная» тема неожиданно оказалась в центре внимания на пресс-конференции президента. Депутаты поддержали во втором чтении законопроект об отсрочке для электронной ветсертификации. В регионах готовятся к Всероссийскому съезду рыбаков.

Отсрочка по электронной ветсертификации прошла второе чтение

Госдумы приняла во втором чтении законопроект, сдвигающий дату, с которой ветеринарно-сопроводительные документы должны оформляться в электронном виде, на 1 июля 2018 г. Предложение дать отсрочку до 2019 г. не поддержали.

Сенаторы одобрили поправки в закон о рыболовстве

Совет Федерации поддержал изменения закона, которые должны устранить противоречия в правилах регулирования прибрежного рыболовства, вступающих в силу в 2019 г. Исключается возможность доставки уловов в замороженном виде при этом виде промысла.

У марифермеров Приморья будет «единый голос»

Аквакультурные ассоциации Приморского края создали координационный совет. Он займется выработкой консолидированной позиции и предложений по вопросам марикультуры, а также взаимодействием с федеральными и региональными органами исполнительной власти.

Камчатка готовится к Всероссийскому съезду рыбаков

В регионах продолжают подготовку к IV Всероссийскому съезду работников рыбного хозяйства. Инициативу о проведении важнейшего отраслевого мероприятия поддержало профессиональное сообщество Камчатского края.

Рыбаки предлагают дополнительные ограничения по Амуру

Рыбопромышленники Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края подготовили свои предложения к решению ДВНПС. Среди них – оснащение ставных орудий лова пропускными «окнами» и установка заездков с привязкой крыла к материковому берегу.

Русская рыба пробует онлайн

На выставке «Дни Дальнего Востока» Росрыболовство продемонстрировало преимущества формата интернет-магазинов для торговли рыбой и морепродуктами напрямую от производителей и поставило перед сетями вопросы о качестве и ценообразовании на рыбную продукцию.

Владимиру Путину рассказали об «омулевой безработице»

Президент России Владимир Путин обратит внимание на проблемы жителей Байкальского региона, оставшихся без работы после запрета на промышленный лов омуля. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции 14 декабря.

Северным рыбакам стали известны перспективы лова на 2018 год

Росрыболовство распределило между пользователями квоты добычи водных биоресурсов Северного бассейна в районах действия международных договоров, а также квоты вылова крабов в 200-мильной зоне РФ в Баренцевом море на предстоящий год.

ВТО договорилась запретить вредные субсидии

Страны-члены Всемирной торговой организации планируют в 2019 г. окончательно согласовать запрет на избыточные субсидии в рыбной отрасли. Проблему обсудили участники 11-й Министерской конференции ВТО.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какая выставка привлечет ваше внимание?

От первого лица

Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Рыбной отрасли грозит рецидив «аукционной лихорадки»?

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

Губернатор Хабаровского края

Вячеслав ШПОРТ

Хабаровский край продолжает реализацию проектов в рыбной отрасли

Все материалы

Интервью

Начальник Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Владимир БАРДЫК

Начальник Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ

Владимир БАРДЫК

Причина трагедий на море – нарушение элементарных правил

Заместитель губернатора Сахалинской области Сергей ПОДОЛЯН

Заместитель губернатора Сахалинской области

Сергей ПОДОЛЯН

О новой должности и ответственности перед жителями Сахалина и Курил

Директор ООО «Альянс» Александр САДОВ

Директор ООО «Альянс»

Александр САДОВ

Где лучший дом для лосося?

Начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий ЛАДЫГИН

Начальник Дальневосточного таможенного управления

Юрий ЛАДЫГИН

Готовы ответить на вопросы по новому Таможенному кодексу

Все интервью

Личное мнение

Первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Александр ВАСЬКОВ

Первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Александр ВАСЬКОВ

О барьерах и решениях

Игорь КИМ, к.т.н., доцент, завкафедрой «Безопасность жизнедеятельности и право» Дальрыбвтуза

К.т.н., доцент, завкафедрой «Безопасность жизнедеятельности и право» Дальрыбвтуза

Игорь КИМ

Успех на рынке зависит от уровня специалистов

Все материалы

Крупным планом

Продукция «Дикий Улов» – сделано на Дальнем Востоке

«Дикий Улов» – сделано на Дальнем Востоке

Крабовый промысел

Крабовый шок

В июле «Островной» посетил заместитель министра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Вместе с гендиректором предприятия Михаилом ЗАЙЦЕВЫМ он осмотрел комбинат

Сдержанный оптимизм «Островного»

Для доступной рыбы разработали свои финансовые продукты

Для доступной рыбы разработали свои финансовые продукты

Все материалы

События

Российский объединенный стенд на рыбохозяйственной выставке в Циндао China Fisheries and Seafood Expo-2017

Выставка в Циндао: новые тенденции на рыбном рынке

В салоне «Рыбпромресурс» акцент был сделан на производителей холодильного оборудования. Фото пресс-службы «Экспоцентра»

«Агропродмаш-2017» подвел впечатляющие итоги

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.