15 декабря 2017 года

Франция поставила российской рыбе «радиоактивный» барьер

Ветеринарная служба Франции задерживает ввозимые из России партии рыбопродукции под предлогом проверки на содержание рутения. В группе «Норебо» такую меру считают политически мотивированной.

28 ноября в порту Гавр при оформлении на ввоз в ЕС были задержаны и помещены под контроль 10 контейнеров мороженого филе минтая с Дальнего Востока. Власти республики объяснили это возможным выбросом рутения-106 (Ruthenium 106) в России. Разрешение на ввоз выдали только 12 декабря, а на следующий день была задержана новая партия российской рыбопродукции - уже 13 контейнеров.

Сообщения о возможном выбросе рутения-106 появились сначала в европейских, а затем и российских СМИ в начале октября. По мнению российских природоохранных организаций и французских экспертов из Института ядерной и радиационной безопасности (IRSN), такой выброс мог произойти 25-26 сентября 2017 г. в районе производственного объединения «Росатома» «Маяк». Оно расположено в Челябинской области и занимается переработкой радиоактивных материалов.

В группе «Норебо» подчеркнули, что отечественная рыбопродукция поставлялась с «сертификатами здоровья» Россельхознадзора, подтверждающими соответствие ветеринарным и санитарным требованиям ЕС. Кроме того, вся рыбопродукция была произведена задолго до 25-26 сентября 2017 г. - времени возможного выброса. Наконец, место возможного выброса находится более чем в 5 тыс. км от района промысла (Охотское море), и ветер, который дул в западном направлении, не мог принести рутений на Дальний Восток.

«В Гринпис России нам подтвердили, что речь может идти о заражении территории в непосредственной близи с предприятием (это десятки километров от возможного источника), но никак не об Охотском море, - рассказал Fishnews заместитель директора ООО «УК Норебо» по международным вопросам и связям с общественностью Сергей Сенников. – Очевидно, что ограничение ввоза российской рыбопродукции носит чисто политический характер и никак не связано даже с предположениями о заражении рутением-106».

При содействии торгового представительства России во Франции представители «Норебо» получили информацию от властей республики: ограничение распространяется на ввоз всей пищевой продукции из РФ, Казахстана и Узбекистана, вне зависимости от места и времени ее производства. Разрешение на ввоз выдается только после проверки товара на наличие радиоактивных элементов. Пока задержка составляет около двух недель.

«Покупатель во Франции не смог получить рыбопродукцию в срок, что могло привести к остановке производства и существенно испортить наши деловые отношения, - обратил внимание Сергей Сенников. – При этом проблемы при ввозе на территорию ЕС возникают исключительно во Франции. В других европейских портах сложностей у поставщиков нет. Получается, что только Франция вводит такие ограничения, которые в отношении российской продукции морского промысла являются абсурдными и никак не связаны с реальным риском поставки радиоактивного товара. В данном случае можно говорить о том, что французские власти, пользуясь своими полномочиями и формальным поводом, вводят нетарифные барьеры для российской рыбопродукции. В выигрыше от таких действий могут быть только поставщики из США».

Fishnews