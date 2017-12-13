18 декабря 2017 года

Осетровому бизнесу помешали правоохранители

В Астраханской области полиция раскрыла деятельность преступной группы, занимавшейся нелегальным оборотом осетрины. Задержаны четверо подозреваемых, изъято почти 2,5 тонны продукции.

В ходе операции полицейские обнаружили цех, в котором осетрина перерабатывалась и хранилась, а также три автомобиля с тайниками для перевозки продукции. Об этом Fishnews сообщили в пресс-службе МВД России.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконный оборот водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу РФ, в составе организованной группы). Решается вопрос о мере пресечения, ведется следствие.

Fishnews