Осетровому бизнесу помешали правоохранители

13 декабря 2017 года
В Улан-Удэ возбуждено уголовное дело в отношении горожанки, купившей семь хвостов незаконно добытого омуля. Полиция устанавливает личности продавцов.
11 декабря 2017 года
Следствие в отношении бывшего руководителя Охотского теруправления Росрыболовства завершено. Его обвиняют в двух преступлениях, предусмотренных статьей о взяточничестве.
Представители России и КНР обсудили планы по совместным рыбоохранным мероприятиям на реке Амур в 2018 г. Отдельное внимание планируется уделить вопросам миграции и воспроизводства осенней кеты.
06 декабря 2017 года
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объявил, что по результатам двадцатилетней работы текст Конвенции о правовом статусе Каспийского моря практически готов. Ожидается, что главы прикаспийских государств подпишут его в первой половине 2018 г.
05 декабря 2017 года
Полиция обыскала помещение кафе-магазина «Моремания» и других предприятий комплекса «Красная Пахра» в Москве. Юристы предприятия считают, что полицейские превысили полномочия.
01 декабря 2017 года
Минэкономразвития предлагает создать территории опережающего развития в ряде моногородов. Среди потенциальных резидентов есть предприниматели, готовые вложиться в аквакультуру и рыбопереработку.
19 декабря 2017 года
Законопроект о госконтроле, внесенный в Госдуму, предусматривает много полезных для бизнеса положений. Однако беспокоит, что его действие не распространяется на госконтроль в области морских биоресурсов, комментирует вице-президент Ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав Бычков.
Корпорация «Яньтай Тунсян Фудс» реализует в Приморском крае проект в сфере морской аквакультуры, инвестиции на первом этапе составят 33 млн долларов, сообщает Минвостокразвития. Еще одна китайская компания хочет заняться в регионе производством молоди.
Росрыболовство поддерживает инициативу рыбацкого сообщества о проведении IV Съезда работников рыбного хозяйства, заявил руководитель ведомства Илья Шестаков. Масштабное мероприятие планируется провести 27 февраля.
В состав Комиссии Правительства РФ по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса внесены изменения. Координационный орган, в частности, пополнился тремя главами регионов. Губернаторы Калининградской, Сахалинской, Архангельской областей из состава исключены.
Представители Погрануправления ФСБ России по Сахалинской области встретились с рыбопромышленниками и местными жителями в городе Оха. Аналогичные совещания планируется провести в Ногликском, Поронайском, Корсаковском и Невельском районах.
Неудача на промысле не освобождает нарушителей от ответственности – к такому выводу пришел суд в Нижегородской области. Двух браконьеров, пойманных после выставления сети, приговорили к условному лишению свободы.
Минсельхоз предложил проект постановления по вопросам предоставления инвестиционных квот по крабу. Для судов-краболовов предусматриваются особые требования.
Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила проект о производстве органической продукции. Его действие предполагается распространить в том числе на аквакультуру.
Россельхознадзор отменил временные ограничения на ввоз продукции с латвийского и эстонского рыбоперерабатывающих предприятий. С остальных рыбозаводов этих республик запрет пока не снят.
На Дальнем Востоке России планируют создать институт поддержки японских инвесторов. Совместное предприятие может начать работу уже в начале 2018 г.