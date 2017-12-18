18 декабря 2017 года

Юрий Алексеев: Перегрузы припасов в штормовых укрытиях – вопрос с простым решением

Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота напомнила о проблеме, которая имеет простое решение, но остается актуальной до сих пор – перегрузы припасов и смена экипажа в штормовых укрытиях для судов, прошедших пограничный контроль.

На сегодняшний день законодательно урегулирован вопрос перегрузки уловов и рыбопродукции в штормовых укрытиях для промысловых и транспортных судов, в отношении которых осуществлен пограничный контроль при убытии с территории Российской Федерации. «Однако нет объяснения тому, что подобный подход до сих пор не применяется к другим видам грузов: тароупаковке, припасам (продукты, вода), ГСМ, а также к возможности смены экипажа», – отмечает председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Юрий Алексеев.

Очевидно, что такая возможность позволила бы судовладельцам избежать непродуктивной траты времени и производственных потерь. Как рассказал в интервью Fishnews представитель ассоциации, неоднократно рыбаки направляли в Росрыболовство свои предложения по урегулированию этой проблемы, но решения по ней до сих пор не принято.

«Абсурдность ситуации заключается в том, что судно, находясь в зоне укрытия от непогоды, имеет право перегружать рыбопродукцию, а для того, чтобы получить снабжение и сменить экипаж, оно должно дождаться улучшения погоды и выйти за пределы внутренних морских вод и территориального моря. В результате, по информации, предоставленной членами нашей ассоциации, суммарные потери из-за непродуктивного простоя и переходов промысловых и приемотранспортных судов только по Дальневосточному бассейну в среднем могут достигать порядка 500 млн рублей в год», – сообщил председатель совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота.

«Полагаю, что затянутость процесса рассмотрения данного вопроса совершенно не оправдана. Тем более что отсутствуют принципиальные возражения со стороны федеральных органов власти против внесения необходимых изменений в нормативную базу. Поэтому мы просили бы Росрыболовство и Минсельхоз завершить начатую работу на межведомственном уровне. Это позволило бы снять еще один барьер, препятствующий эффективной промысловой деятельности рыбаков-судовладельцев», – выразил позицию ассоциации Юрий Алексеев.

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