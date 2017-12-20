На новогодний стол – только с аквафермы

20 декабря 2017 года
Специализированный совет по минтаю состоялся во Владивостоке. Ученые ТИНРО-Центра, КамчатНИРО, СахНИРО и МагаданНИРО обсудили состояние основных запасов, как будет развиваться промысел в ближайшие годы и какие исследования планируются на 2018 г.
18 декабря 2017 года
В Астраханской области полиция раскрыла деятельность преступной группы, занимавшейся нелегальным оборотом осетрины. Задержаны четверо подозреваемых, изъято почти 2,5 тонны продукции.
15 декабря 2017 года
На выставке «Дни Дальнего Востока» Росрыболовство продемонстрировало преимущества формата интернет-магазинов для торговли рыбой и морепродуктами напрямую от производителей и поставило перед сетями вопросы о качестве и ценообразовании на рыбную продукцию.
Президент России Владимир Путин обратит внимание на проблемы жителей Байкальского региона, оставшихся без работы после запрета на промышленный лов омуля. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции 14 декабря.
13 декабря 2017 года
Аляскинские добытчики сельди ожидают увеличения уловов в районе Тогиак: общая квота на 2018 г. превысит 24 тыс. тонн. Рост запаса прогнозирует Департамент рыболовства и охоты штата.
12 декабря 2017 года
Современный покупатель знает, что такое дикая рыба, и для многих «Дальний Восток» на упаковке с рыбопродукцией – это гарантия ее натуральности. Поэтому задача переработчика – сохранить в продукте лучшее. Такую цель ставят для себя производители рыбопродукции «Дикий Улов» – добыто и произведено в Хабаровском крае.
20 декабря 2017 года
Во Владивостоке собралась на заседание правительственная подкомиссия по развитию рыбного хозяйства Дальнего Востока. Вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев пригласил участников обсудить вопросы, возникающие по использованию механизма инвестиционных квот.
Специализированный совет по минтаю состоялся во Владивостоке. Ученые ТИНРО-Центра, КамчатНИРО, СахНИРО и МагаданНИРО обсудили состояние основных запасов, как будет развиваться промысел в ближайшие годы и какие исследования планируются на 2018 г.
Территории с особыми условиями использования, созданные до вступления в силу закона о рыболовстве, признают рыбоохранными и рыбохозяйственными заповедными зонами. Определять их будут Росрыболовство и Минсельхоз соответственно.
Министерство сельского хозяйства вновь предлагает перевести торги по распределению долей квот вылова водных биоресурсов в электронную форму. Также возможно создание реестра недобросовестных участников торгов.
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщила о запуске раздела «Часто задаваемые вопросы» о системе электронной ветсертификации «Меркурий».
Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков обратил внимание на необходимость расширения подготовки качественных кадров для аквакультуры. Нужно уделять больше внимания производственной практике в современных хозяйствах, подчеркнул глава агентства.
В Калининград из экспедиции к берегам Африки вернулось научно-исследовательское судно АтлантНИРО «Атлантида». Нынешней осенью оно выполняло работы по оценке запасов мелких пелагических рыб в зоне Марокко.
Норвежские рыбаки освоили почти 400 тыс. тонн атлантической сельди – гораздо больше, чем в 2016 г. Однако из-за упавших цен на рыбу выручка оказалась ненамного больше прошлогодней.
19 декабря 2017 года
Законопроект о госконтроле, внесенный в Госдуму, предусматривает много полезных для бизнеса положений. Однако беспокоит, что его действие не распространяется на госконтроль в области морских биоресурсов, комментирует вице-президент Ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав Бычков.
Корпорация «Яньтай Тунсян Фудс» реализует в Приморском крае проект в сфере морской аквакультуры, инвестиции на первом этапе составят 33 млн долларов, сообщает Минвостокразвития. Еще одна китайская компания хочет заняться в регионе производством молоди.