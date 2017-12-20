Новости
Черная икра

На новогодний стол – только с аквафермы

WWF России выпустил подборку предновогодних экосоветов. В их число попали рекомендации, как отличить браконьерскую черную икру от легальной и не купить к праздничному столу контрафактный деликатес.

По данным фонда, более половины годового объема продаж черной икры в нашей стране приходится на предновогодний период, при этом до 80% этого продукта – браконьерский.

«Если вы решили порадовать себя и близких этим деликатесом, непременно убедитесь, что продукт легальный и произведен на рыборазводной ферме», – советуют экологи. В противном случае покупатели браконьерской икры поощряют подрыв и без того исчезающих популяций осетровых.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе WWF России, на нелегальную продукцию можно наткнуться и в дорогих ресторанах, и на прилавках крупных торговых сетей. При этом браконьерская рыба и икра, разумеется, не проходят проверок на соответствие требованиям санитарии и пищевой безопасности и могут быть опасны для здоровья.

Еще несколько лет назад в России купить легальную икру осетровых было практически невозможно, но сейчас это не составляет проблемы. Более того, природоохранные организации поощряют приобретение такой продукции, поскольку, покупая аквакультурную черную икру и поддерживая ее производителей, россияне помогают снизить спрос на нелегальный продукт.

Чтобы не ошибиться с покупкой, в WWF рекомендуют воспользоваться памяткой с советами по выбору легальной и качественной осетровой икры.

Fishnews
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