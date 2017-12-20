20 декабря 2017 года

Минсельхоз вернулся к идее электронных аукционов

Министерство сельского хозяйства вновь предлагает перевести торги по распределению долей квот вылова водных биоресурсов в электронную форму. Также возможно создание реестра недобросовестных участников торгов.

Минсельхоз разместил уведомление о начале разработки законопроекта, который, по замыслу авторов, позволит уйти от «молоточных» аукционов по продаже долей квот. Торги предлагается перевести в электронную форму, сообщает корреспондент Fishnews.

Изменения планируется внести в федеральный закон от 20 декабря 2004 г. № 166 «О рыболовстве…» и федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 349. В сопроводительных материалах отмечено, что «молоточные» аукционы приводят к затягиванию процесса торгов – это не позволяет государству быстро осуществлять продажу права на заключение договоров о закреплении долей квот и договоров пользования водными биоресурсами. Также разработчики поправок обратили внимание на то, что «молоточные» аукционы приводят к увеличению затрат участников на обеспечение проезда и проживания в период проведения торгов.

Подчеркивается, что конечная цель – создание эффективных и прозрачных процедур аукционов. С помощью перехода на электронную форму предполагается повысить гласность, предоставить равный доступ к участию в торгах на всей территории страны. «Законопроектом также предлагается введение механизма недопуска лиц, отказавшихся от заключения договоров по результатам аукционов, путем создания и ведения реестра недобросовестных участников аукциона», - говорится на страничке законопроекта на сайте regulation.gov.ru.

Отметим, что в 2015 г. Министерство сельского хозяйства уже сообщало о планах по переводу торгов по продаже долей квот в электронную форму – тогда также было размещено уведомление. Осенью 2017 г. публиковался соответствующий законопроект.

Fishnews